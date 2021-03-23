Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Kredi kartı kullananlara kötü haber geldi! Siz de ödemek zorunda kalabilirsiniz!

HER 5 KREDİ KARTINDAN 3'Ü TEMASSIZ

Yaşar, "Sağlık uzmanlarının banknot ve madeni paraların taşıdığı bulaş riskine yönelik uyarıları, temassız ödeme özelliği taşıyan kart başvurularını artırdı. BKM verilerine göre, 2020'de temassız kredi kartı sayısı 45 milyona ulaştı. Bu da artık her 5 kredi kartından 3'ünün temassız olduğu anlamına geliyor. Devam eden talep artışı karşısında bankaların tavrı ise tüketicilerin hassasiyetlerine uygun alternatifler geliştirmek oldu. Nitekim şu an bazı bankalar yeni müşterilerine özel 'ilk yıl ücretsiz' kampanyaları yaparken, bazıları da aidatsız kart, aidat bedeli kadar puan, daha fazla taksit gibi uygulamaları gündeme getiriyor." diye konuştu.