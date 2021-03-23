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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 19:30
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    • 23.03.2021 19:30
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    Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Kredi kartı kullananlara kötü haber geldi! Siz de ödemek zorunda kalabilirsiniz!

    Bankada hesabı olan herkesi üzecek haber geldi! Bütün yapıldı! Milyonlarca kredi kartı kullanan kişileri ilgilendiren son dakika açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, uygulandığı bildirildi. ’de yılında 30 ila 300 TL arasında değişiyor. Öte yandan bankalar öğrencilerden kredi kartı aidatı almıyorlar. Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren gelişmeler haberimizde yer alıyor...

    takvim.com.tr
    Kredi kartı kullananlara kötü haber! Yüzde 20 zam..

    Bütün kredi kartlarına yeni düzenleme yapıldı! Açıklamada kredi kartı aidatlarında yüzde 20'lik bir zam uygulandığı bildirildi. Özellikle pandemi dönemi içerisinde fiziksel alışverişlerden çok online alışverişlerde daha fazla kullanılan kredi kartları bulaş riskini aza indirmesi nedeniyle temassız ödemeye de oldukça fazla katkı sağladı. Bir çok etkende yarar sağlayan kredi kartlarının kullanımı giderek yükselirken Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafında açıklanan verilerde 2020 yılı içerisinde kartlı ödemelerin bir önceki yıla oranla yüzde 17 oranında bir artış yaşadığı görüldü.

    KART AİDATLARI 30-300 LİRA ARASINDA

    Bu verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Öğrenciler için sunulanlar hariç diğer kredi kartlarının aidatları, 30 ila 300 lira arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bu durum tüketicilerin, kart başvurusunda bulunmadan önce karşılaştırma siteleri üzerinden aidat tutarlarını, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.

    KORONAVİRÜS SALGINI KARTLI KULLANIMI KÖRÜKLEDİ

    Pandemiyle geçen 2020 yılında e-ticarete yönelim başta olmak üzere, bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğilimi gibi etkenler kredi kartı kullanımını yükseltti.

    1 TRİLYON LİRA KARTLA ÖDENDİ

    Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, 2020'de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 1 trilyon 15 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin yüzde 22'si internet üzerinden yapılırken, online alışverişte kartlı ödeme miktarı 260 milyar lira oldu. Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise yüzde 8 artışla 75 milyon 700 bin olarak kayıtlara geçti.

        ÖĞRENCİLER HARİÇ...

        Artışlara baktığımızda, öğrenciler için sunulanlar hariç olmak üzere, diğer kredi kartlarının aidatları, 30 ile 300 lira arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı.

        "TEMASSIZ ÖDEME RÜZGARI DİNMEYECEK"

        Bu konuda faaliyet gösteren bir platformun Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, temassız ödeme seçeneğinin kredi kartı kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceğini öngördüklerini belirttti.

        HER 5 KREDİ KARTINDAN 3'Ü TEMASSIZ

        Yaşar, "Sağlık uzmanlarının banknot ve madeni paraların taşıdığı bulaş riskine yönelik uyarıları, temassız ödeme özelliği taşıyan kart başvurularını artırdı. BKM verilerine göre, 2020'de temassız kredi kartı sayısı 45 milyona ulaştı. Bu da artık her 5 kredi kartından 3'ünün temassız olduğu anlamına geliyor. Devam eden talep artışı karşısında bankaların tavrı ise tüketicilerin hassasiyetlerine uygun alternatifler geliştirmek oldu. Nitekim şu an bazı bankalar yeni müşterilerine özel 'ilk yıl ücretsiz' kampanyaları yaparken, bazıları da aidatsız kart, aidat bedeli kadar puan, daha fazla taksit gibi uygulamaları gündeme getiriyor." diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Kredi kartı kullananlara kötü haber geldi! Siz de ödemek zorunda kalabilirsiniz!