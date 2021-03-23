Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Kredi kartı kullananlara kötü haber geldi! Siz de ödemek zorunda kalabilirsiniz!

Bütün kredi kartlarına yeni düzenleme yapıldı! Açıklamada kredi kartı aidatlarında yüzde 20'lik bir zam uygulandığı bildirildi. Özellikle pandemi dönemi içerisinde fiziksel alışverişlerden çok online alışverişlerde daha fazla kullanılan kredi kartları bulaş riskini aza indirmesi nedeniyle temassız ödemeye de oldukça fazla katkı sağladı. Bir çok etkende yarar sağlayan kredi kartlarının kullanımı giderek yükselirken Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafında açıklanan verilerde 2020 yılı içerisinde kartlı ödemelerin bir önceki yıla oranla yüzde 17 oranında bir artış yaşadığı görüldü.
KART AİDATLARI 30-300 LİRA ARASINDA
Bu verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Öğrenciler için sunulanlar hariç diğer kredi kartlarının aidatları, 30 ila 300 lira arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bu durum tüketicilerin, kart başvurusunda bulunmadan önce karşılaştırma siteleri üzerinden aidat tutarlarını, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.
KORONAVİRÜS SALGINI KARTLI KULLANIMI KÖRÜKLEDİ
Pandemiyle geçen 2020 yılında e-ticarete yönelim başta olmak üzere, bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğilimi gibi etkenler kredi kartı kullanımını yükseltti.
1 TRİLYON LİRA KARTLA ÖDENDİ
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, 2020'de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 1 trilyon 15 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin yüzde 22'si internet üzerinden yapılırken, online alışverişte kartlı ödeme miktarı 260 milyar lira oldu. Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise yüzde 8 artışla 75 milyon 700 bin olarak kayıtlara geçti.