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    • Ekonomi
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    • 23.03.2021 18:42
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    Borsa 23 Mart tarihini düşüşle kapattı! BIST 100 i son durum

    Son dakika borsa haberleri... 23 Mart tarihini düşüşle noktaladı. BIST 100 i, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.377,43 puandan tamamladı. Peki hangi sektör kazandırdı hangi sektör kaybettirdi? İşte detaylar...

    AA
    Borsada son durum

    Borsa İstanbul 23 Mart tarihini düşüşle noktaladı.

    Endeks yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.377,43 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 8,46 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,68 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

    DEVRE KESİCİ DEVREYE GİRDİ
    Açılış sonrası Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

    Analistler, bugün endeksin tekrar yüzde 10'a yakın değer kaybetmesi sonrası stop-loss (zarar kes) emirlerinin azaldığını ve gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi edip yükselişe geçerek 1.400,00 seviyesinin üstünü test ettiğini ancak bu seviyeden gelen satışlarla 1.375,00 - 1.380,00 bandında dengelendiğini belirtti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK
        Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde de tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade etti.

        Analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin öne çıktığını kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Borsa 23 Mart tarihini düşüşle kapattı! BIST 100 endeksi son durum