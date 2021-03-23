Borsa İstanbul 23 Mart tarihini düşüşle noktaladı.
Endeks yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.377,43 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 8,46 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,68 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
DEVRE KESİCİ DEVREYE GİRDİ
Açılış sonrası Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.
Analistler, bugün endeksin tekrar yüzde 10'a yakın değer kaybetmesi sonrası stop-loss (zarar kes) emirlerinin azaldığını ve gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi edip yükselişe geçerek 1.400,00 seviyesinin üstünü test ettiğini ancak bu seviyeden gelen satışlarla 1.375,00 - 1.380,00 bandında dengelendiğini belirtti.