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    • 24.03.2021 09:18
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    'da son dakika kararı: Açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak

    Son dakika haberine göre , BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu. kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. , dün yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermişti. Bugünkü açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.

    Borsa İstanbul'da son dakika kararı

    'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.


    Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

    kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, dün yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermişti. Bugünkü açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.




    PİYASALARDA SON DURUM
    Dolar 7,9250 liradan, euro ise 9,4160 liradan güne başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 7,9230 liradan alınan dolar 7,9250 liradan, 9,4140 liradan alınan euro ise 9,4160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,89 liradan, euro ise 9,36 liradan satılmıştı.

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