Kripto para piyasalarında yaşanan son değişimlerle birlikte binlerce kişi birimlerdeki son duruma odaklandı. Son 24 saat içinde dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.06 düşüşle geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 olarak hesaplandı. İkinci büyük birim Ethereum ise son 24 saatte yüzde 1.06 düşüş yaşadı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? 1 bitcoin kaç TL? İşte kripto para piyasalarında son gelişmeler...
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü, özellikle Bitcoin'in altının yerini alabileceğini belirtmesinin ardından gelen satışlarla 54,000 dolar düzeyine inen Bitcoin, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) tarafından Pazartesi günü düzenlenen zirvede konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugüne kadar dijital para birimlerinin, "iyi birer değer deposu" olamadıklarını vurguladı ve bu birimlere ilişkin düzenlemelerin henüz olması gerektiği düzeylerde olmadığına dikkat çekti.
Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.
Analistlere göre, Bitcoin'in yüzde 7.0 düşüşle 54.000 seviyesine çekilmesiyle birlikte, bir saat içinde vadeli işlem yatırımcılarının 650 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye oldu. Kaldıraçlı işlem yapan bir çok yatırımcı yaşanan sert düşüş nedeniyle zor saatler yaşadı.
Son 24 saat içinde 53,470.69 ve 55,985.44 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.06 düşüşle 54,300.15 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 13 milyar dolara geriledi.