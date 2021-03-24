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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 09:32
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    • 24.03.2021 09:39
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    Gündemde sabah saatlerinden itibaren , , , , ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Geçimini bu fındık üretmek ile sağlayan binlerce kişi fiyatların yükselmesini istiyor ve her gün merakla fiyatı takip ediyor. Konuyla ilgili Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan’dan açıklama geldi. Peki hafta ortasında 24 Mart İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları Fiskobirlik, 24 Mart Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

    Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen fındık fiyatları değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 24 Mart Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Peki Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden (TZOB) fındık fiyatlarına ilişkin nasıl bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

    24 MART 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

    TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,25 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL

    KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 23,10 TL

    TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

    TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

    ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        "ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da 50 randımanlı fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.
        Ordu'da geçtiğimiz aylarda serbest piyasada 25 liraya kadar yükselen ve bir süredir 2223 lira arasında işlem gören fındık fiyatları, bazı üreticilerin fındığını bekletmesine neden oluyor. Üreticiler, sezon sonrası 25 liraya kadar yükselen fındık fiyatlarını ve be geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai don nedeniyle fındıklarını pazara indirmeyerek, fiyatların yükseleceğini umut ediyor. Ordu'da ise şuanda serbest piyasada 50 randımanlı fındık, 22 buçuk ile 23 liradan işlem görüyor.
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçtiğimiz haftalarda 22 liraya kadar düşen fındık fiyatlarının bu hafta 23 liraya kadar işlem gördüğünü belirterek, "Üreticinin beklentisi devam ediyor. Elinde fındığını tutan üreticiler, düşen fiyatlara geri çıkmasını bekliyor. Zaten şuanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 30 Nisan tarihine kadar alımlarını sürdürdüğü için, üreticiler kendilerini garantide hissediyor" dedi.

        FINDIK FAYDALARI NELERDİR?

        Kalp damar sağlığını koruyarak önleyici etki yapar.

        Beyin sinirlerini korur ve sinir sistemindeki yaşlılığa bağlı değişimleri azaltır.

        Alzheimer yakalanma riskini düşürür beyin fonksiyonlarını düzenler.

        Depresyon ve psikolojik rahatsızlıklara engel olmaktadır.

        B16 vitamini bulunduğu için hastalıkları önleyerek bağışıklığı güçlendirmektedir.

        İçeriğinde bulunan sağlıklı yağ sayesinde kötü kolesterolü engeller ve var olan kolesterolü düşürücü etki yapar.

        Vücuttaki diğer yağların yakımını kolaylaştıracak hızlandırmaktadır.

        Diyabet ve şeker hastalığına karşı faydalıdır.

        Yüksek miktarda antioksidan içerdiği için vücuttaki toksik madde atımına yardımcı olur.

        Antioksidan varlığı aynı zamanda yaşlılığa engel olmaktadır.

        Vücuda enerji ve dinçlik vermektedir.

        Lif kaynağı olarak bağırsaklarda rahatlamaya ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

        Magnezyum bakımından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesine ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.

        Magnezyum içermesinin diğer bir faydası da kramp ve kas ağrılarını yok etmesidir.

        Kanser ve tümör oluşumunu önleyerek E vitamini dengesini koruyarak koruyucu etki sağlamaktadır.

        Fındığın yararlarının yanında fındıktan elde edilen yağ da birçok hastalığa karşı kullanılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları Fiskobirlik, 24 Mart Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?