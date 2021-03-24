24 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 15,51 14,10 10,00 Albaraka Türk 1,79 1,66 7,83 SASA Polyester 46,98 43,64 7,65 Bagfaş 22,86 21,38 6,92 Vestel 34,00 31,90 6,58 Konya Çimento 1.135,20 1.065,10 6,58 Alarko GMYO 26,82 25,20 6,43 İş Yatırım Menkul Değerler 15,89 14,95 6,29 Bera Holding 21,78 20,50 6,24 Kartonsan 70,10 66,20 5,89 Tat Gıda 9,32 8,83 5,55 Vakıflar Bankası 3,64 3,45 5,51 Net Holding 5,28 5,01 5,39 Türk Traktör 227,20 215,80 5,28 Pınar Süt 21,02 20,00 5,10 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,00 5,00 Halk GMYO 3,19 3,04 4,93 Kerevitaş Gıda 5,53 5,27 4,93 Netaş Telekomünikasyon 28,50 27,26 4,55 Özak GMYO 5,08 4,86 4,53

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Anadolu Grubu Holding oldu.

Anadolu Grubu Holding hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisse senedi Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 24,14 24,20 -0,25

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.695 3,77 BIST SINAİ 2.550 1,19 BIST GIDA, İÇECEK 2.028 3,39 BIST TEKSTIL, DERİ 1.074 3,35 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.834 4,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.077 4,25 BIST TAŞ, TOPRAK 1.888 3,30 BIST METAL ANA 4.163 -5,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.114 2,54 BIST MADENCİLİK 1.546 2,19 BIST HİZMETLER 1.158 2,60 BIST ELEKTRİK 89 2,68 BIST ULAŞTIRMA 1.745 3,25 BIST TURİZM 378 2,54 BIST TİCARET 3.393 2,77 BIST İLETİŞİM 378 1,89 BIST SPOR 899 0,05 BIST İNŞAAT 1.631 2,77 BIST MALİ 1.378 2,98 BIST BANKA 1.136 2,87 BIST SİGORTA 6.127 3,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.566 3,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.268 2,80 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 639 3,36 BIST TEKNOLOJİ 1.911 1,99 BIST BİLİŞİM 933 2,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.191 3,69