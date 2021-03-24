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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 17:55
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    • 24.03.2021 17:55
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    600 TL olacak! Ünlü analistten çarpıcı altın fiyatı yorumu! İlk kez o tarihte...

    Haftanın üçüncü işlem gününde büyük bir hızla yükselişe geçen yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde piyasalarının açılmasıyla birlikte ve altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Bu ani bir yükseliş hareketi ile birlikte altın fiyatlarında yüksek seviyeler görüldü. Uzmanlar altın fiyatlarının daha da artabileceği yönünde yorumlar yaparken la ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Altın ve Piyasa Uzmanı , 540-560 seviyelerini görebilecek dediği  altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu ve tarih verdi. İşte yatırımcıları şoke edecek o açıklama ve altın fiyatları için kritik tarih...

    takvim.com.tr
    Gram altın 600 TL olacak! İlk kez o tarihte....

    Ünlü analistten çarpıcı altın fiyatı yorumu! Altına yatırım yapmak veya birikmiş altınlarını satmak isteyen yatırımcılar, piyasaların ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Ons altın ve gram altın fiyatları görenlerin ağzını açık bırakıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Bu hafta büyük bir hızla yükselişe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek, 18 ve 22 ayar bilezik altın fiyatı hız kesmiyor. Altın alım satımı yapmak isteyenlerde gözler Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarına çevrildi. te yandan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu.

    İslam Memiş açıklamasında şunları kaydetti:

    Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru zıplattı dolar kuru indirecek.

    'RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER ARTTI'

    Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

    "GRAM ALTIN 600 LİRA OLACAK"

    Gram Altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.

    "EYLÜL, EKİM VE KASIM'I BEKLEYİN"

    Gerileme ile birlikte varlıklarınızı altın olarak değerlendirirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Ben olsam altın yapardım varlıklarımı beklerdim faizlerin düşmesini beklerdim. Eylül, ekim, kasıma kadar altında beklemeyi tercih ederdim.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan döviz ve altın ile ilgili bugün yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulundu ve "Ellerinde döviz ve altın bulunan vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu vatandaşlarımdan milli servetimiz olan ellerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve finansa kazandırmalarını istiyorum. Özellikle katılım finans şirketleri, müşterilerini memnun edecek getiri sunuyor. İş insanlarımıza da varlık barışından yararlanarak yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

        24 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM!

        Saat 17:30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

        GRAM ALTIN FİYATI

        439,75
        439,84

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.730,59
        1.730,85


        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        711,00
        726,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        2.817,00
        2.889,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        1.418,00
        1.453,00

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        395,00
        400,00
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        Haberler Ekonomi Gram altın 600 TL olacak! Ünlü analistten çarpıcı altın fiyatı yorumu! İlk kez o tarihte...