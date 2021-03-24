24 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,074516
|0,12
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027026
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024775
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,055654
|2,52
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,033202
|2,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063799
|0,72
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,033359
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,116330
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019301
|2,71
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,030423
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020142
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF
|0,078172
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030750
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038067
|1,38
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026478
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045527
|1,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064536
|1,02
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,038558
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,067025
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075195
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073407
|0,01
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074455
|0,01
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,075163
|-2,59
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039856
|-2,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,071742
|-2,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059969
|-2,31
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,072683
|-2,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009615
|-1,25
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018480
|-1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,009962
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021904
|-0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010096
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,046636
|-2,22
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,056335
|-1,58
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067231
|-1,56
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,133905
|-1,35
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,080768
|-1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017203
|-4,79
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018130
|-4,34
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017935
|-4,20
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016519
|-4,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017104
|-3,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029443
|-0,93
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028434
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018230
|-0,39
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027384
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,046704
|-0,98
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050255
|-0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047120
|-0,97
|VEM Altın Katılım EYF
|0,048540
|-0,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028336
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072514
|-0,07
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069285
|-0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026490
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,077711
|-0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028288
|-0,04