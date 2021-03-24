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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 16:59
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    • 24.03.2021 16:59
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    24 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,34 ile "" oldu. Peki, 24 Mart en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    24 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,074516 0,12
    Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027026 0,05
    AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024775 0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,055654 2,52
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,033202 2,15
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063799 0,72
    MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,033359 0,22
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,116330 0,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019301 2,71
    HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,030423 0,83
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020142 0,32
    BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF 0,078172 0,30
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,030750 0,25
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038067 1,38
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026478 1,37
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045527 1,10
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,064536 1,02
    VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,038558 0,74
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067025 0,04
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075195 0,02
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073407 0,01
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074455 0,01

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,075163 -2,59
    Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039856 -2,39
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071742 -2,37
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059969 -2,31
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072683 -2,30
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009615 -1,25
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018480 -1,22
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,009962 -0,75
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021904 -0,64
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010096 -0,38
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,046636 -2,22
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,056335 -1,58
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067231 -1,56
    Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,133905 -1,35
    Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,080768 -1,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017203 -4,79
    Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018130 -4,34
    Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017935 -4,20
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016519 -4,14
    AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017104 -3,90
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029443 -0,93
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028434 -0,46
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018230 -0,39
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027384 -0,13
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046704 -0,98
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050255 -0,98
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047120 -0,97
    VEM Altın Katılım EYF 0,048540 -0,97
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028336 -0,96
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072514 -0,07
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069285 -0,06
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026490 -0,05
    Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,077711 -0,05
    ZEM Para Piyasası EYF 0,028288 -0,04

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    Haberler Ekonomi 24 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?