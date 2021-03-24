Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin yeni Ekonomi Reformları Eylem Planı'nı paylaştı. Merkez Bankası'nın dijital para düzenlemesi için tarih verildi.
DİJİTAL PARALAR DA EYLEM PLANINDA
Plan 10 ana başlıktan oluşuyor ve birçok hamle öngörülüyor. Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan takvimde dijital paralarla ilgili önemli bir detay da bulunuyor.
HUKUKİ ALT YAPI OLUŞTURULACAK
Bakanlığın 3.4.d eylem numarasıyla paylaştığı hamleye göre dijital para için düzenlemelerin yapılması öngörülüyor. Bakanlığın, "Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturucaktır" ifadesini kullandığı görüldü.