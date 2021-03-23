24 Mart son dakika kredi haberleri: Yeni haftanın gününde bankalar kredi faiz oranlarını değiştirdi. Edinilen son dakika bilgilerine göre kredi faizlerinde politika faizi çoğalışı yapıldı. Bankalardan yapılan açıklamada konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının son faiz artırımı sonrası güncellendiği ve kredi falzlerinin yükseltildiği bildirildi. Kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı.
KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YENİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU
Yeni haftanın ilk işlem gününde bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Edinilen son dakika bilgilerine göre kredi faizlerinde politika faizi artışı yapıldı.
Konut kredisinde bazı bankaların faiz oranları şu şekilde:
Ziraat Bankası: 1.37
Vakıfbank: 1.32
Halkbank: 1.38
TEB: 1.38
Yapı Kredi: 1.39
İş Bankası: 1.40
Akbank: 1.45
120 ay vade ile 250 bin lira çekerseniz 1.37 faiz oranında her ay 4.256,64 TL, toplamda çektiğinizin 2 katından fazla yani 512.878,68 TL ödemiş olacaksınız.
Taşıt kredisinde ise faiz oranları şu şekilde:
Yapı Kredi: 1.43
Garanti BBVA: 1.49
İş Bankası: 1.50
Akbank: 1.59
Qnb Finansbank: 1.61
Ziraat Bankası: 1.54
1.54 faizle 100 bin lira çekerseniz 48 ay vadede her ay 3.160,17 TL , toplamda 151 bin 688 TL ödemiş olursunuz.