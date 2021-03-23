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    • 24.03.2021 08:25
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    Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranı alev aldı! ! İşte İşte İNG--Ziraat-Vakıf-Halk-Qnb-Garanti hesaplama

    24 Mart son dakika kredi i: Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşları üzen son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre bankalar kredi faiz oranlarını, son PPK toplantısında alınan faiz artırımı sonrası güncelledi. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 24 Mart 2021 Çarşamba güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların ne ulaşmaya çalışıyor. , , , ,, ve ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

    takvim.com.tr
    Son dakika kredi faiz depremi! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranı tavan yaptı

    24 Mart son dakika kredi haberleri: Yeni haftanın gününde bankalar kredi faiz oranlarını değiştirdi. Edinilen son dakika bilgilerine göre kredi faizlerinde politika faizi çoğalışı yapıldı. Bankalardan yapılan açıklamada konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarının son faiz artırımı sonrası güncellendiği ve kredi falzlerinin yükseltildiği bildirildi. Kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı.

    KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YENİ FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

    Yeni haftanın ilk işlem gününde bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Edinilen son dakika bilgilerine göre kredi faizlerinde politika faizi artışı yapıldı.

    Konut kredisinde bazı bankaların faiz oranları şu şekilde:

    Ziraat Bankası: 1.37

    Vakıfbank: 1.32

    Halkbank: 1.38

    TEB: 1.38

    Yapı Kredi: 1.39

    İş Bankası: 1.40

    Akbank: 1.45

    120 ay vade ile 250 bin lira çekerseniz 1.37 faiz oranında her ay 4.256,64 TL, toplamda çektiğinizin 2 katından fazla yani 512.878,68 TL ödemiş olacaksınız.

    Taşıt kredisinde ise faiz oranları şu şekilde:

    Yapı Kredi: 1.43

    Garanti BBVA: 1.49

    İş Bankası: 1.50

    Akbank: 1.59

    Qnb Finansbank: 1.61

    Ziraat Bankası: 1.54

    1.54 faizle 100 bin lira çekerseniz 48 ay vadede her ay 3.160,17 TL , toplamda 151 bin 688 TL ödemiş olursunuz.

        İhtiyaç kredisinde bankaların faiz oranları şu şekilde:

        ING: 1,64

        Yapı Kredi: 1.60

        TEB: 1.60

        Vakıfbank: 1.42

        Şekerbank: 1.44

        Qnb Finansbank: 1.49

        Ziraat Bankası: 1.54

        Halkbank: 1.60

        1.60 faizle 10 bin lira çeken kişi, 12 ay vadede her ay 943 lira öder ve toplamda 11.377,36 TL ödemiş olur.

        Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

        Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

        Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

        Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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        Haberler Ekonomi Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranı alev aldı! Son dakika kredi faiz depremi! İşte İşte İNG-TEB-Ziraat-Vakıf-Halk-Qnb-Garanti hesaplama