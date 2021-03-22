Evde bakım maaşı yatan iller 23 Mart! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller her ay düzenli olarak sorgulanıyor. 23 Mart evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor, vatandaşlar maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan bu maaşı almak için başvuru şartlarını taşımanız ve gerekli heyet raporunu sunmanız gerekiyor. Peki, 23 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...
23 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa