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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 08:23
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    • 23.03.2021 08:23
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    23 Mart Salı! ne kadar oldu? Gümüş artacak mı düşecek mi?

    23 Mart ne kadar oldu? Son günlerin popüler yatırım araçlarından birisi olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gümüşe yatırım yapmak isteyenler 23 Mart gümüş fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Gümüş artacak mı düşecek mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte 23 Martgümüş fiyatları!

    takvim.com.tr
    Gümüş fiyatları 23 Mart Salı! Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Gümüş artacak mı düşecek mi?

    Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 23 Mart gümüş fiyatları gümüşe yatırım yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Yeni haftada gümüş fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Artış nedeniyle gümüş fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, 23 Mart gümüş ne kadar oldu?

    GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR OLDU?

    23 Mart gümüş fiyatı güne artışla başladı. Gümüş gram fiyatının alışı 6,45 TL, satışı ise 6,46 TL olarak belirleniyor.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Şubat ayında gümüş ithalatı 12 bin 657 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 22 bin 920 kilogram olmuştu.

    Türkiye'nin 2021 yılı Şubat ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 düşüşle 9 bin 381 kilogram oldu.

    2020 yılının aynı ayında ithalat 18 bin 872 kilogram olmuştu.

        GÜMÜŞ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

        Gümüş değerli bir metaldir ve mücevher, madeni para, elektronik ve fotoğrafta yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Herhangi bir metalin en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu nedenle oldukça fazla değere sahip bir maddedir. Birçok küresel kültür ve dinde, gümüş geleneksel törenlerde kullanılır ve önemli durumlarda mücevher olarak giyilirdi.

        Ayrıca deniz suyunu arıtabilen cihazların yapımında da gümüşe yer verilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde artıma işlerinde de ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştır. Son olarak gümüşler boya endüstrisinde de oldukça sık kullanılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları 23 Mart Salı! Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Gümüş artacak mı düşecek mi?