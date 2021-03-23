Gümüş fiyatları 23 Mart Salı! Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Gümüş artacak mı düşecek mi?

Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 23 Mart gümüş fiyatları gümüşe yatırım yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Yeni haftada gümüş fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Artış nedeniyle gümüş fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, 23 Mart gümüş ne kadar oldu?
GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR OLDU?
23 Mart gümüş fiyatı güne artışla başladı. Gümüş gram fiyatının alışı 6,45 TL, satışı ise 6,46 TL olarak belirleniyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Şubat ayında gümüş ithalatı 12 bin 657 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 22 bin 920 kilogram olmuştu.
Türkiye'nin 2021 yılı Şubat ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 düşüşle 9 bin 381 kilogram oldu.
2020 yılının aynı ayında ithalat 18 bin 872 kilogram olmuştu.