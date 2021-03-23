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    Gemilere kaptan ve aşçı aranıyor: Kaptanlara 20 bin liraya, şeflere 17 bin liraya varan maaş

    Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı. çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı. dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor. 24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor. Yat 40-50 metreye çıktığında ise maaşlar kaptanlarda 14 bin euroya ulaşıyor.

    İşte hayat

    Yat sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı.

    Dünya çapında kaptan, şef, hostes alımları hızlandı.

    Yurt dışında maaşlar teknelerin büyüklüğüne göre belirleniyor.

        24-35 metre yatlarda kaptanlara 4 bin 500-7 bin euro, şeflere 3 bin-4 bin euro, hosteslere de 2 bin 500-3 bin euro ödeniyor.

        Yat 40-50 metreye çıktığında ise maaşlar kaptanlarda 14 bin euroya ulaşıyor.

        Türkiye'de ise maaşlar tekne boyutuna göre belirlenmiyor.

            Kaptanlar 4 bin 500 ile 20 bin lira arasında maaş alıyor.

            Süperyatlarda hostes maaşları 4 bin liradan başlarken; şeflere ise 10 bin ile 17 bin lira arasında maaş ödeniyor.
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            Haberler Ekonomi Gemilere kaptan ve aşçı aranıyor: Kaptanlara 20 bin liraya, şeflere 17 bin liraya varan maaş