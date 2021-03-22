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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 16:48
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    • 22.03.2021 16:48
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    Hangi satın alınmalıdır? Geleceğin kripto paraları hangileri? Yatırım yapılabilecek en ucuz 7 kripto para!

    Son dönemlerde yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alan piyasası olmaya başladı. Geçen seneden bu yana gösterdikleri yükseliş ile dikkat çeken kripto para birimleri her geçen gün daha popüler hale gelmeye devam ediyor. Dijital paralarda yaşanan yükselişler, verdiği kazançlar nedeniyle vatandaşları cezbediyor. Ancak bazı yatırımcılar hangi kripto paraya yatırım yapacağını bilmiyor ve para kaybetmemek için gelecek vaat eden kripto paraları araştırıyor. Peki, ? Gelecek vaat eden hangileri? İşte detaylar...

    Hangi kripto para satın alınmalıdır 2021? En ucuz...

    Kripto para piyasasına yönelik ilginin artması ve kripto paralardaki fiyat yükselişleri olumlu gelişmeler olarak kabul edilmekle beraber yatırım konusunda bazı kafa karışlıkları ortaya çıkmaya başlar. Kripto paraların birçok yatırım aracı gibi dolara endeksli olmaması ve farklı bir algoritmaya sahip olmalarından kaynaklı yatırımcılar her zaman hangi birimlere yatırım yapacaklarına karar veremiyor. Bu noktada kripto para yatırımı yapmak için birimlerin performanslarının ve algoritmalarının da bilinmesi gerekiyor. 2021 yılında kripto para yatırımlarını arttırmak ya da piyasaya yeni girmek isteyen birçok kişi ise hangi kripto para birimlerine yatırım yapmanın daha kazançlı olacağını araştırıyor. Peki, 2021 yılında hangi kripto para alınmalı? Hangi kripto para çok büyük kârlar getirecek, dijital piyasalarda üstün gelen altcoinler neler olacak? Kripto para yatırımı konusunda size yardımcı olacak bir içerik hazırladık.

    HANGİ KRİPTO PARA ALINMALI 2021?

    BU SENE KRİPTO PARA BİRİMLERİNDEN BİTCOİN VE ETHEREUM ÖN PLANA ÇIKTI

    2020 yılının ilk 6 ayında gösterdiği beklenmedik düşüşün ardından yeni bir ralliye başlayan ve o dönemden beri yatırımcısına kazandıran Bitcoin, 2021 yılında da öne çıkan kripto paralar arasında yer alıyor. Piyasanın lideri olarak bilinen Bitcoin, 2021 yılının başından bu zaman kadar performansı ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumsal ilginin de günden günde arttığı Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

    Bitcoin'în yanı sıra DeFi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.

    Cardano (ADA)
    O yatırım ucuz cryptocurrencies gelince, üst konum gitmek zorunda ADA . Madeni para, son birkaç ayda 1 Ocak'ta 0.182 dolardan 27 Şubat'ta 1.45 dolara yükselen muazzam bir fiyat artışı gördü. Bundan sonra, son bir buçuk gün olmasına rağmen 1 dolara geri dönen bir düzeltme gördü. bu seviyelerden 1.437 dolara yükselmeyi başardı ve bu da onu son zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştırıyor.

    Cardano'nun kullanım ve popülaritesinde bu kadar artış görmesinin ana nedeni, sonunda ağında akıllı sözleşmeler yaratma yeteneğini getiren son güncellemedir. Cardano her zaman işleri yavaş yapan ve zamanını alan proje türü olmuştur. Ancak bir şey ortaya çıktığında kusursuz çalışır. Yıllar süren yavaş ve istikrarlı bir gelişme aldı ve sonunda karşılığını alarak ADA'ya izin verdi.

        Mümkün olan akıllı sözleşmelerle, geliştiriciler artık dApp'ler, yeni kripto para birimleri ve hatta DeFi sektörü üzerinde çalışmaya başlayabilir. Bunun da ötesinde, Cardano hızlı, ölçeklenebilir bir ağa, ucuz işlemlere, iyi bir geliştirme ekibine sahip ve tam bir ademi merkeziyetçilik yolunda ilerliyor.

        Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, neden yerel ADA madeni parasının en fazla potansiyele sahip ucuz kripto para birimi olarak bilindiğini anlamak kolaydır.

        Dogecoin (DOGE)

        2021'de satın alınabilecek en ucuz kripto para birimi listesinin bir sonraki kısmı, Elon Musk sayesinde bu yılın başlarında dikkat çeken madeni para olan DOGE'den başkası değil . Dogecoin'in uzun ve karmaşık bir geçmişi var, ancak kısa versiyonu 2013 yılında bir meme coin olarak yaratılmış olmasıdır. Hiç kimse onun bir şaka statüsünü aşmasını, son derece rekabetçi kripto endüstrisinde önümüzdeki sekiz yıl boyunca hayatta kalmasını ve hatta 2021'de kısaca ilk 10 listesine girmesini beklemiyordu.

        Yine de DOGE , fiyatının 0,007635 dolardan tüm zamanların en yüksek seviyesi 0,074398 dolara fırladığını görerek hepsini ve daha fazlasını yaptı. Daha da şaşırtıcı olan, bu iki fiyat arasındaki farkın iki haftadan az olmasıdır. Madeni para 27 Ocak'ta 0,007635 dolara oturdu ve 8 Şubat'ta belirtilen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve oradaki en iyi kuruşlu kriptolardan biri oldu.

        Madeni paranın popülaritesinin iki nedeni var – GameStop (GME) kısa sıkıştırması ve Elon Musk'ın tweetleri sırasında bahsediliyor.

        GameStop çılgınlığı sırasında, WallStreetBets adlı bir Reddit grubu, hisselerini kısaltarak firmayı mahvetmeye karar veren büyük yatırımcılarla uğraşmak için kitlesel olarak GME hisseleri satın almaya başladı. Grup, benzer bir pozisyonda olan bir dizi başka firmayı "kurtarmak" için yoluna devam etti ve birisi DOGE'u 1 dolara itmek için başvuruda bulundu. Madeni para henüz 1 dolara ulaşmadı, ancak yeni bir rekor kırdı.

        Madeni para, hala oldukça ucuz olmasına rağmen en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor ve bu nedenle büyük bir yatırım fırsatı olma potansiyeline sahip.

            UNİSWAP (UNI)
            En umut verici ucuz kripto para birimleri listesinin yarısında Uniswap var. UNI, aynı zamanda Uniswap olarak da adlandırılan dünyanın en büyük merkezi olmayan borsasının yerel bir madeni parasıdır. Değişim, büyüyen DeFi sektörünün bir parçası olarak ortaya çıktı ve madeni parası yalnızca 2020 Eylül ortasından beri piyasada. Ancak bu, bu kadar kısa sürede ilk 10 listesine giren ilk ve tek yerli DeFi kripto para birimi olmasını engellemedi.

            Piyasaya sürüldükten sonra aylar boyunca 4,45 dolar civarında yatay işlem görürken, UNI 2021'de yükselmeye başladı ve 8 Mart civarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 33,54 dolara ulaştı. Madeni paranın potansiyeli düşünüldüğünde, özellikle Uniswap'tan beri bu hala oldukça düşük bir fiyat. Başka bir proje olan UniMex'in entegrasyonuyla kaldıraçla ticareti veya marj ticaretini destekleyen ilk merkezi olmayan borsa oldu.

            Aylar geçtikçe DEX'ler ve DeFi'nin kendisi daha da büyürken, UNI daha da ileri gitme konusunda mükemmel bir potansiyele sahiptir. Sonuçta, dünyanın en büyük merkezi borsasının yerel parası olan Binance Coin birkaç hafta içinde 40 dolardan 332 dolara çıkabiliyorsa, en büyük merkezi olmayan borsanın yerel kripto parası da benzer bir ilerleme görebilir. Şimdi, verilen, Binance'in yıllarca geliştirdiği devasa bir ekosisteme sahip olduğu, ancak Uniswap hala genç ve gelişimine ve büyümesine daha yeni başladı.

            THETA (THETA)


            2021 yatırım yapmak iyi ucuz cryptocurrency listesinin sonuna yaklaşan, elimizdeki THETA . Bu, son 24 saatte yüzde 7,12'lik bir büyümeyi temsil eden 7,61 dolarlık bir fiyatla şu anda DOGE'nin önünde duran piyasa değerine göre en büyük 15. madeni para. Proje, aynı anda teknik ve ekonomik çözümler sunan merkezi olmayan video akışı ve dağıtımı için uçtan uca tek altyapı olan blok zinciri sayesinde çok büyüdü.

            Şu anda internetteki en büyük etkinliklerden biri olan video akışı ile Theta'nın neden bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar dikkat çektiği açık. Proje, son birkaç ayda büyük bir fiyat artışı gördü ve 15 Aralık'ta 0,74 dolardan mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,59 dolara yükseldi. Fiyatı sadece üç ayda on kat arttı ve bu artışın ana sebebi, TFuel staking ve uptime madenciliğini tanıtacak olan Theta Mainnet 3.0'ın beklemedeki lansmanı oldu. Lansmanın 34 gün içinde gelmesi gerekiyor, bu nedenle fiyatı bir süre daha artmaya devam edeceği için madeni paraya yatırım yapmak için hala bolca zaman var.

            Terra (LUNA)
            Son olarak, Terra ile satın alınabilecek en ucuz kriptolar listesine son vereceğiz. LUNA, fiyatının 1 Ocak'ta 0.648657 dolardan yazım sırasında 18.10 dolara düştüğünü gören uygun fiyatlı bir kripto para birimidir. Bu kadar büyük olmasının nedeni, projenin itibari para birimlerine sabitlenmiş stabilcoin basmak ve bunu merkezi olmayan bir şekilde yapmak için benzersiz bir yol bulmasıdır. Proje, UST stablecoin'den yararlanan ve onu borçlanma, stake etme, borç verme ve daha fazlası için kullanan yeni protokoller oluşturuyor ve mevcut birçok protokolle ortaklık yapıyor.

            Bu artan popülaritenin bir sonucu olarak, LUNA fiyatı da artmaya başladı.

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