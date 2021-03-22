Kripto para piyasasına yönelik ilginin artması ve kripto paralardaki fiyat yükselişleri olumlu gelişmeler olarak kabul edilmekle beraber yatırım konusunda bazı kafa karışlıkları ortaya çıkmaya başlar. Kripto paraların birçok yatırım aracı gibi dolara endeksli olmaması ve farklı bir algoritmaya sahip olmalarından kaynaklı yatırımcılar her zaman hangi birimlere yatırım yapacaklarına karar veremiyor. Bu noktada kripto para yatırımı yapmak için birimlerin performanslarının ve algoritmalarının da bilinmesi gerekiyor. 2021 yılında kripto para yatırımlarını arttırmak ya da piyasaya yeni girmek isteyen birçok kişi ise hangi kripto para birimlerine yatırım yapmanın daha kazançlı olacağını araştırıyor. Peki, 2021 yılında hangi kripto para alınmalı? Hangi kripto para çok büyük kârlar getirecek, dijital piyasalarda üstün gelen altcoinler neler olacak? Kripto para yatırımı konusunda size yardımcı olacak bir içerik hazırladık.
HANGİ KRİPTO PARA ALINMALI 2021?
BU SENE KRİPTO PARA BİRİMLERİNDEN BİTCOİN VE ETHEREUM ÖN PLANA ÇIKTI
2020 yılının ilk 6 ayında gösterdiği beklenmedik düşüşün ardından yeni bir ralliye başlayan ve o dönemden beri yatırımcısına kazandıran Bitcoin, 2021 yılında da öne çıkan kripto paralar arasında yer alıyor. Piyasanın lideri olarak bilinen Bitcoin, 2021 yılının başından bu zaman kadar performansı ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumsal ilginin de günden günde arttığı Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor.
Bitcoin'în yanı sıra DeFi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.
Cardano (ADA)
O yatırım ucuz cryptocurrencies gelince, üst konum gitmek zorunda ADA . Madeni para, son birkaç ayda 1 Ocak'ta 0.182 dolardan 27 Şubat'ta 1.45 dolara yükselen muazzam bir fiyat artışı gördü. Bundan sonra, son bir buçuk gün olmasına rağmen 1 dolara geri dönen bir düzeltme gördü. bu seviyelerden 1.437 dolara yükselmeyi başardı ve bu da onu son zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştırıyor.
Cardano'nun kullanım ve popülaritesinde bu kadar artış görmesinin ana nedeni, sonunda ağında akıllı sözleşmeler yaratma yeteneğini getiren son güncellemedir. Cardano her zaman işleri yavaş yapan ve zamanını alan proje türü olmuştur. Ancak bir şey ortaya çıktığında kusursuz çalışır. Yıllar süren yavaş ve istikrarlı bir gelişme aldı ve sonunda karşılığını alarak ADA'ya izin verdi.