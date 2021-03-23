Kripto para yatırımcılarına kritik uyarı: Bu hafta Bitcoin alırken bu 5 şeye dikkat edin! İçten yıkım olursa...

Çin, farklı bir üslupla, mali gevşemeye harcayacak daha fazla parası olduğunu ortaya çıkardı ki bu, yetkililerin buna eklemek yerine riski azaltacağını iddia ediyor.

Çin Halk Bankası (PBoC) Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, hafta sonu yaptığı açıklamada , "Bu sadece ekonomik oyuncular için olumlu teşvikler sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda finansal riskleri doğurma olasılığı daha düşük bir ortam yaratmaya da yardımcı olacak" dedi.