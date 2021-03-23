Kripto para yatırımcılarına kritik uyarı: Bu hafta Bitcoin alırken bu 5 şeye dikkat edin! İçten yıkım olursa...

Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki son durum merak konusu oluyor. Bu bağlamda da akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Son 24 saat içinde 54,288.16 ve 58,471.48 dolar arasında dalgalanan bitcoinin haftalık kazancı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoinin toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi. Bu noktada kripto para yatırımcılarına uyarı geldi. İşte bu hafta Bitcoin fiyatlarında izlenecek 5 şey!
BU HAFTA BİTCOİN'DE İZLENECEK 5 ŞEY
Hodlers, Bitcoin'in boğa koşusunun devamının zincir üzerindeki göstergelerden gelen karışık mesajlar sayesinde "biraz zaman" alabileceğine dair uyarıların ortasında sabırlı davranıyor. Borsa rezervleri 61.000 dolar öncesi en düşük seviyeye düştü:
Hodlers ne demek? Bitcoin'in boğa koşusunun devamının zincir üzerindeki göstergelerden gelen karışık mesajlar sayesinde "biraz zaman" alabileceğine dair uyarıların ortasında sabırlı davranıyor.
Bitcoin (BTC), makro piyasaların titremesi nedeniyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Finans ajans sitesinin haberine göre, 60.000 dolarda geri dönerek hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonunun ardından, Bitcoin, önümüzdeki günlerde yatay hareket bekleyen tüccarları henüz etkilemedi.
Stoklar arasında her şey sessiz
Tahvil getirileriyle ilgili endişeler sürdüğü ve koronavirüs nedeniyle hisse senetleri genelindeki tablo Pazartesi günkü tereddütlerden biri olarak görülüyor.
Mütevazı bir hareketle açılan birçok Asya pazarı için tanıdık bir tablo haline geldi. Son haftalarda hızla yükseldikten sonra ABD'de 10 yıllık Hazine getirilerinin zaten% 1,7 olduğu ekonomik faaliyetteki artış muhtemelen tahvil endişelerini körükleyecektir.