FT'DEN TÜRKİYE TEHDİT GİBİ SÖZLER

İngiliz gazetesi değişiklik sonrası yaşanacaklara dair öngörülerini sunduğu kısımda, "Erdoğan'ın hamlesi, faiz indirimlerine neden olacak. Türkiye'nin enflasyon sorununu daha da kötüleştirecek" yorumunda bulunarak tehdit diline başvurdu.

KAVCIOĞLU'NA TEHDİT: PİYASALAR CEZALANDIRACAK

Financial Times'ın görüşlerine başvurduğu Timothy Ash Twitter hesabından ise Londra piyasalarındaki rahatsızlığı dile getiren paylaşımlar yaptı. "Gerçek bir vatansever" olarak tanımladığı Naci Ağbal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görevden alınışından dolayı üzüntüsünü attığı Tweetlerle gösteren Timothy Ash, Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye piyasalarını da tehdit etti. Ash, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 'piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını' yazarak Türkiye'ye yapılacak kur saldırısının işaretlerini verdi.

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GUARDİAN DA DEVREYE GİRDİ

Guardian gazetesine konuşan yerel bankada çalışan bir borsacı, Kavcıoğlu'nun nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısından önce faizleri indirmesinin beklenebileceğini aktardı. Gazeteye göre Capital Economics'ten analist Jason Tuvey ise piyasa notunda, "Türkiye'nin karmaşık bir ödemeler dengesi krizine doğru ilerlemesi şimdi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor" dedi.