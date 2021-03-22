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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 12:35
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    • 22.03.2021 13:10
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    Türkiye sine yeni operasyon! , , Guardian hepsi devreye girdi! Açıkça tehdit ettiler

    'nda yaşanan görev değişiminin ardından lobisi yine kılıçlarını çekti. Türkiye'deki yüksek faiz üzerinden paralarına para katmak isteyen odaklar, Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yeniden operasyonun düğmesine bastı. açıkça Türkiye'yi tehdit ederek k saldırıların sinyalini verdi. Yatırım uzmanı de yaptığı paylaşımlarda değişim nedeniyle "Merkez Bankası Başkanı piyasalar tarafından cezalandırılacak" açıklamasında bulundu. Sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın mesajları sonrası gevşeyen kuru 8 TL'nin altına kadar geriledi.

    Türkiye ekonomisine yeni operasyon! Açıkça tehdit ettiler

    Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği dünya basınında yankı bulurken, İngiliz medyasında yer alan analizlerde Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapılacağının sinyalleri yer aldı.

    MERKEZ BANKASI BAŞKANINI HEDEF ALDILAR
    Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılmış ve Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak faizleri yüzde 19'a çıkarmıştı. Bu karar ile birlikte Türk Lirası'na talebin artacağı konuşuluyordu. İngiltere'de yayın yapan Financial Times, Başkan Erdoğan'ın yeni atamasını "Merkez Bankası Başkanını kovdu ve yerine, liraya daha fazla baskı uygulayabilecek bir şok hamlesinde daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyeni getirdi" şeklinde aktardı.

    TÜRKİYE DÜŞMANI DEVREYE GİRDİ
    Merkez Bankası'ndaki değişikliğin önceki Naci Ağbal'ın faiz oranlarını 200 baz puan artırmasının ardından gerçekleştiğini vurgulayan İngiliz Financial Times, Türkiye düşmanlığı ile bilinen BlueBay Asset Management analistlerinden Timothy Ash'in "Çirkin bir tepki olacak" ifadesini öne çıkardı. Türkiye'yi yüksek faize mahkum etmek için daha önce Ağustos 2018, Mart 2019 ve Kovid-19 salgınıyla mücadele için piyasalara verilen 200 milyar liralık kaynak sonrasında gerçekleştirilen kur saldırılarını akıllara getiren bir ifade kullanan Financial Times, "Bu Erdoğan'ın verdiği tamamen akıldışı bir karar. Piyasalar pazartesi günü fikirlerini açıklayacak ve muhtemelen çirkin bir tepki olacak" göndermesinde bulundu.

    YÜKSEK FAİZİ ÖVDÜLER
    Gazete yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi: Naci Ağbal'ın göreve geldikten sonra politika faizini 875 baz puan artırarak faizi yüzde 19'a yükseltti. Böylece lirayı yatırımcıların gözünde yatırımcıların gözünde iyileştirmiş ve Türkiye'yi daha geleneksel para politikasına yönlendirmişti. Ama bu durum Erdoğan'ın 'Yüksek faiz enflasyonun sonucu değil sebebidir' görüşü ters düşüyordu. Erdoğan, ekonomik büyüme için kredilerin ucuz olmasını istiyordu. Böylece son 3 yıldır enflasyonu körükleyerek çift haneye çıkardı ve yabancı yatırımcıların gidişiyle Türk varlıkları çöpe dönüştü.

        FT'DEN TÜRKİYE TEHDİT GİBİ SÖZLER
        İngiliz gazetesi değişiklik sonrası yaşanacaklara dair öngörülerini sunduğu kısımda, "Erdoğan'ın hamlesi, faiz indirimlerine neden olacak. Türkiye'nin enflasyon sorununu daha da kötüleştirecek" yorumunda bulunarak tehdit diline başvurdu.

        KAVCIOĞLU'NA TEHDİT: PİYASALAR CEZALANDIRACAK
        Financial Times'ın görüşlerine başvurduğu Timothy Ash Twitter hesabından ise Londra piyasalarındaki rahatsızlığı dile getiren paylaşımlar yaptı. "Gerçek bir vatansever" olarak tanımladığı Naci Ağbal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görevden alınışından dolayı üzüntüsünü attığı Tweetlerle gösteren Timothy Ash, Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye piyasalarını da tehdit etti. Ash, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 'piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını' yazarak Türkiye'ye yapılacak kur saldırısının işaretlerini verdi.

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        GUARDİAN DA DEVREYE GİRDİ
        Guardian gazetesine konuşan yerel bankada çalışan bir borsacı, Kavcıoğlu'nun nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısından önce faizleri indirmesinin beklenebileceğini aktardı. Gazeteye göre Capital Economics'ten analist Jason Tuvey ise piyasa notunda, "Türkiye'nin karmaşık bir ödemeler dengesi krizine doğru ilerlemesi şimdi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor" dedi.

        MAGGİO: TL YÜZDE 15 DEĞER KAYBEDECEK
        Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities'ten gelişen piyasalar baş stratejisti Cristian Maggio, yayımladığı piyasa notunda TL'nin birkaç gün içinde yüzde 10-15 kadar düşmesinin beklenebileceğini aktardı. Maggio, pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla beraber Türk Lirası'nda satış dalgasının başlamasını bekliyor. Dolar/TL kurunun 7,50; 7,79 ve 8,00 seviyelerine kolaylıkla çıkabileceğini söyleyen Maggio, Türk yetkililerin bu satış dalgasına karşı bazı önlemler alsa da bunların uzun vadede başarılı olmasını beklemenin zor olduğunu aktardı.

        TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİ YÖNETİMİNE KARŞI KILIÇLARI ÇEKTİLER
        FT'nin analizini yapan uzmanlar, bunu küresel sermayenin 'Türkiye'deki ekonomi yönetimine karşı kılıçların çekildiğinin ilanıdır' şeklinde yorumlayarak, "Uluslararası basında 200 baz puanlık faiz artışının alkışlandığını vurgulanıyor. Yani faiz artışı destekleniyor. Çünkü herhangi fiziki bir yatırım değil sadece paralarını Türkiye'de faize yatırım daha sonrada çıkıp gidiyorlar" ifadelerini kullandılar.

            YÜKSEK KUR HEVESLERİ BOĞAZLARINDA KALDI
            Asya piyasalarında yaşanan spekülatif atakları BBC son dakika olarak okuyucularına aktardı.

            Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajların ardından dolar hızla düşüşe geçerken, BBC, bu sefer de Türk lirasının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla yeniden 8 lira seviyesinin altına indiğini yazdı.

            7,72'YE KADAR GERİ ÇEKİLDİ
            Bakanı Elvan'dan gelen 'serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği' açıklamasıyla birlikte Dolar/TL, 7,72'lere çekilirken, euro/TL ise 9,25'e kadar indi.
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            Haberler Ekonomi Türkiye ekonomisine yeni operasyon! Financial Times, BBC, Guardian hepsi devreye girdi! Açıkça tehdit ettiler