Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği dünya basınında yankı bulurken, İngiliz medyasında yer alan analizlerde Türkiye'ye ekonomik saldırılar yapılacağının sinyalleri yer aldı.
MERKEZ BANKASI BAŞKANINI HEDEF ALDILAR
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılmış ve Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak faizleri yüzde 19'a çıkarmıştı. Bu karar ile birlikte Türk Lirası'na talebin artacağı konuşuluyordu. İngiltere'de yayın yapan Financial Times, Başkan Erdoğan'ın yeni atamasını "Merkez Bankası Başkanını kovdu ve yerine, liraya daha fazla baskı uygulayabilecek bir şok hamlesinde daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyeni getirdi" şeklinde aktardı.
TÜRKİYE DÜŞMANI DEVREYE GİRDİ
Merkez Bankası'ndaki değişikliğin önceki Naci Ağbal'ın faiz oranlarını 200 baz puan artırmasının ardından gerçekleştiğini vurgulayan İngiliz Financial Times, Türkiye düşmanlığı ile bilinen BlueBay Asset Management analistlerinden Timothy Ash'in "Çirkin bir tepki olacak" ifadesini öne çıkardı. Türkiye'yi yüksek faize mahkum etmek için daha önce Ağustos 2018, Mart 2019 ve Kovid-19 salgınıyla mücadele için piyasalara verilen 200 milyar liralık kaynak sonrasında gerçekleştirilen kur saldırılarını akıllara getiren bir ifade kullanan Financial Times, "Bu Erdoğan'ın verdiği tamamen akıldışı bir karar. Piyasalar pazartesi günü fikirlerini açıklayacak ve muhtemelen çirkin bir tepki olacak" göndermesinde bulundu.
YÜKSEK FAİZİ ÖVDÜLER
Gazete yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi: Naci Ağbal'ın göreve geldikten sonra politika faizini 875 baz puan artırarak faizi yüzde 19'a yükseltti. Böylece lirayı yatırımcıların gözünde yatırımcıların gözünde iyileştirmiş ve Türkiye'yi daha geleneksel para politikasına yönlendirmişti. Ama bu durum Erdoğan'ın 'Yüksek faiz enflasyonun sonucu değil sebebidir' görüşü ters düşüyordu. Erdoğan, ekonomik büyüme için kredilerin ucuz olmasını istiyordu. Böylece son 3 yıldır enflasyonu körükleyerek çift haneye çıkardı ve yabancı yatırımcıların gidişiyle Türk varlıkları çöpe dönüştü.