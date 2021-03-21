Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Naci Ağbal geçen yıl Kasım ayında Murat Uysal'ın yerine göreve gelmişti.
Ağbal, görevden alındıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" dedi.
Ağbal'ın yerine atanan Prof. Dr. Kavcıoğlu da Bayburt doğumlu. Kavcıoğlu milletvekilliği de yaptı.
133 GÜNDE 8.75'LİK ARTIŞ
Naci Ağbal Kasım ve Aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımına gitti. Ağbal geçtiğimiz perşembe 200 baz puanlık faiz artırımı kararı daha aldı.
Toplam artış tutarı görevde kaldığı 133 günde 8.75 puan oldu.
YENİ BAŞKAN FAİZE KARŞI
Kavcıoğlu'nun yüksek faizle ilgili görüşleri şöyle:
● Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu.
● Faiz indirimi iş dünyasının moralini yükseltecek, istihdam ve yatırımı olumlu etkileyecektir.
● Neden ısrarla faiz artırımı istiyorlar. Çok basit. Yüksek faizle Türkiye'nin yatırımlarının önünü kesmek, Türkiye'yi sömürmeye devam etmek...