



YENİ BAŞKAN FAİZE KARŞI

Kavcıoğlu'nun yüksek faizle ilgili görüşleri şöyle:



● Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu.

● Faiz indirimi iş dünyasının moralini yükseltecek, istihdam ve yatırımı olumlu etkileyecektir.



● Neden ısrarla faiz artırımı istiyorlar. Çok basit. Yüksek faizle Türkiye'nin yatırımlarının önünü kesmek, Türkiye'yi sömürmeye devam etmek...