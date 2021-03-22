Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kargo gönderim ücretine dikkat!

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, son dönemde 'kargo gönderim ücretinin faiziyle ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacağı' yazılı telefon mesajı gönderdiği kişileri tuzağa düşürmeye çalıştığını söyledi.
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son dönemde 'kargo gönderim ücreti' bahanesiyle telefondan kısa mesaj gönderdiği kişileri kandırmaya çalıştığını dile getirdi.
Derneğe ulaşan şikayetlerde, kişilerin telefonuna, 'Tüketici kanununa aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebi ile firmanın oluşan kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacaktır. Bu aşamada banka hesapları, taşınır taşınmaz mallarınız ve evinize icra marifeti ile haciz işlemi yapılabilir.