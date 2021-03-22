Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kargo gönderim ücretine dikkat!

Tüketicilere gönderilen telefon mesajının altında zaman zaman irtibat numarası olarak avukat adının kullanıldığına dikkati çeken Gündüz, "Tehdit, şantaj ve taciz hukuki bir suçtur. Hiçbir firma bu suçu işlemez. İnandırıcılığı pekiştirmek için avukat olduklarını iddia ederek mesaj yollanıyor. Avukatlar böyle bir mesaj göndermez ve göndermemelidirler. Bu usule, TCK'nın 123. maddesi ve de baro yönetmeliklerine aykırıdır, suçtur" diye konuştu.