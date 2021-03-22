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    • 22.03.2021 16:12
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    ne kadar? coin satın almak için doğru zaman ne zaman? İşte ve yorumları!

    Kripto para birimleri arasında yer alan fiyatları yatırımcısı tarafından takip ediliyor. 22 Mart Pazartesi günü itibarıyla 58,307,327,027 piyasa değeriyle işlem gören coin (DOGE), son saatlerde 0.4526 TL seviyesinde hareket ediyor. Dogecoin, yaklaşık bir aydır aralıksız alım satım yaptıktan sonra, Crypto ’daki Musk gibi etkileyicilerin paylaşımlarına ve yorumlarına verdiği yanıtı engelleyen net bir eğilim ortaya çıkmadı. Peki, ? ? İşte !

    takvim.com.tr
    Dogecoin ne kadar? İşte anlık Dogecoin fiyatları!

    Kripto para birimleri arasında yer alan dogecoin 22 Mart Pazartesi günü itibarıyla 58,307,327,027 piyasa değeriyle işlemlerini sürdürüyor. 1 dogecoin ise 0.4472 TL seviyesinde hareket ediyor. ? Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter'da sık sık gündem maddelerinden biri olan Dogecoin yine çok konuşuluyor. Peki, Dogecoin ne kadar? İşte anlık Dogecoin fiyatları!

    DOGECOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR? 22 MART GÜNCEL DOGE FİYATLARI!

    Dogecoin (DOGE) 0,4472 TL
    Dogecoin (DOGE) $ 0,057357 dolar
    Dogecoin (DOGE) ฿ 0,00000088 BTC
    Dogecoin (DOGE) Ξ 0,00003219 ETH

    DOGECOİN NEDİR?

    Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

    DOGECOIN NASIL ALINIR?

    Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

        GÜNCEL DOGECOIN YORUMLARI

        Sosyal medyada yer alan Dogecoin yorumlarından bazıları şöyle:

        ABD'de bu hafta dağıtılmaya başlanacak olan teşvik primlerinin doge'ye akması ümit ediliyor. 1 hafta içinde yükseliş gelebilir kısa süreli.

        An itibariyle en büyük, en hacimli 11. coin'dir.

        Sosyal medyada en çok konuşulan coin, marketcapi 6.5 milyar doları aştı en çok işlem gören 15. coin oldu, bir Dogecoin 3.74 ruble ediyor, Dallas mavericks bilet ve ürün satışlarında Dogecoin kabul edeceğini açıkladı, abd'de 1800 atm Dogecoin alım satımına imkan veriyor, Amazon'un dogecoin kabul etmesi için 100 binden fazla imza toplandı, her gün bir otel bir bayii Dogecoin kabul etmeye başlıyor ama ekşideki kripto uzmanlarına göre shitcoinmiş.

        Çoğu altcoinin btc ile aynı iniş çıkışları gösterdiğini bilmeyenlerin şaşırdığı coin. 40-50 satlara düşmesi şaşırtmayacak olan coin aynı zamanda.

        Çok tatlı bir hareketlenme içinde olan coin.

        Elon Musk twit atmadığı halde yükseliyor. Hayrolsun.

        Bitcoin ile anlık aynı grafiğe sahip kripto para. işlem sırasına bakıyorum aynı iniş çıkışları gösteriyor. İlginç.

        Elon Musk'ın kar aracı olmuş coindir. düşükten alıp bir tweet atıp yüksekten satıyor.

        MUSK SIK SIK PAYLAŞIYOR

        Twitter'dan Dogecoin ve Dogecoin geliştiricilerinin Twitter hesaplarını takip eden Tesla ve SpaceX CEO'su, çocuklarıyla küçük bir Dogecoin madencilik düzeneği kurduğunu söyledi. Musk, "Çocuklarımla küçük bir Dogecoin madencilik düzeneği kurdum. Eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

        Musk'a, Litecoin'in kurucusu Charlie Lee ise "Aynı zamanda Litecoin madenciliği ile birleştirmeyi unutma!" hatırlatması yaptı.

        Musk'ın tweet'ine Dogecoin'den hızlı bir tepki geldi. Kripto para, 0.055 dolardan 0.060 doların üzerine çıktı ancak bu yükseliş uzun sürmedi.

        Musk, geçtiğimiz günlerde ise Dogecoin balinalarına ellerindeki coin'lerini çıkarması durumunda ödeme yapacağını yazmıştı.

        Dogecoin, 2013 yılında Bitcoin'in kodu temel alınarak oluşturuldu ve piyasaya çıktı. "Şaka parası" olarak hayata geçirilen projenin kurucusu Billy Markus, Dogecoin'i birkaç saat içinde yaptığını ifade ediyor.
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        Haberler Ekonomi Dogecoin ne kadar? Dogecoin satın almak için doğru zaman ne zaman? İşte anlık Dogecoin fiyatları ve yorumları!