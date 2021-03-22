Kripto para birimleri arasında yer alan dogecoin 22 Mart Pazartesi günü itibarıyla 58,307,327,027 piyasa değeriyle işlemlerini sürdürüyor. 1 dogecoin ise 0.4472 TL seviyesinde hareket ediyor. ? Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter'da sık sık gündem maddelerinden biri olan Dogecoin yine çok konuşuluyor. Peki, Dogecoin ne kadar? İşte anlık Dogecoin fiyatları!
DOGECOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR? 22 MART GÜNCEL DOGE FİYATLARI!
Dogecoin (DOGE) 0,4472 TL
Dogecoin (DOGE) $ 0,057357 dolar
Dogecoin (DOGE) ฿ 0,00000088 BTC
Dogecoin (DOGE) Ξ 0,00003219 ETH
DOGECOİN NEDİR?
Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
DOGECOIN NASIL ALINIR?
Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.