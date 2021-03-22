Ethereum'un kurucu ortağı olan Charles Hoskinson, kripto para piyasasında oldukça önemli olan Cardano'yu (ADA Coin) hayata geçirdi. Ada Coin, uzun yıllar kripto para piyasalarında alt sıralarda kaldı. Geçtiğimiz günlerde Coinbase'e geleceği haberinin ardından ise ortalama bir saatte fiyatı rekor kırdı. Peki, Peki Cardano coin nedir, Bugün Cardano ADA ne durumda? ne kadar? İşte detaylar...
CARDANO BUGÜN NE KADAR?
Kripto para piyasasının büyük paralarından olan Cardano, 22 Mart 2021 Pazartesi günü %1,64'lük bir değer kaybı ile 1.17 dolar üzerinden işlem görüyor.
CARDANO'DAKİ VARLIK SAYISI 1.000'İN ÜZERİNE ÇIKTI
Cardano, 1 Mart 2021'sw Mary hard fork'unu gerçekleştirdi ve böylece kullanıcıların yerel token'lar oluşturmasına olanak tanıdı. Blokzincirinde şu ana kadar 1.164 token yaratıldı.
Ancak Cardano, farklı merkeziyetsiz uygulamaları barındırabilmek ve Ethereum ile rekabet edebilmek adına herhangi bir akıllı sözleşme işlevini henüz etkinleştirmedi.
Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır?
Bu dijital para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından ADA satın alabilirsiniz.
CARDANO'NUN CEO'SU IOTA'YI ELEŞTİRDİ
Charles Hoskinson, sosyal medya üzerinden "Bana Her Şeyi Sor" adlı bir söyleşi düzenledi. Düzenlediği söyleşide IOTA'nın bedelsiz işlem modeli hakkında konuşan Hoskinson, "değer zinciri" içerisinde bir yerde işlem maliyetlerinin ödemesi gerektiğini söyledi.
Cardano kurucusu, IOTA'nın akıllı teknolojinin getirdiği evrensel değer ve maliyet prensiplerinden sıyrılamayacağını düşünüyor. Hoskinson bu konu hakkında şunları belirtti: "Arkadaşlar; burada söz konusu olan şeyler ağ, CPU ve veri kapasitesi. Bunların hepsi bir ücrete tabidir. Hiçbir şey ücretsiz değildir. Eğer bir Blockchain veya veritabanına sahipseniz, birilerinin işlem verilerini depolaması gerekir. İşlem gerçekleştiriyorsanız, bunun bir yerlerde maliyeti vardır. İşlemi gerçekleştiren kişi olarak siz ücret ödemeseniz de, bu ücret zincirin bir noktasında ödenmek zorundadır."
COİNBASE, CARDANO'YU (ADA) LİSTEYE EKLEYECEKLERİNİ DUYURDU!
ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, Cardano'yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu.
Coinbase tarafından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren ADA desteği, Coinbase tarafından desteklenen tüm bölgelerde yer alacaktır. Likidite koşulları karşılandığı takdirde trade işlemleri 18 Mart Perşembe günü Pasifik saati ile (PT) 09.00'da başlayacak" ifadelerine yer verildi.
Alım-satım işlemlerinin başlaması halinde ADA/USD, ADA/EUR, ADA/GBP ve ADA/BTC pariteleri ile işlem yapılabilecek.
ADA, Coinbase haberi duyulmadan önce 1,05 dolardan işlem görüyordu.
Yerel para birimi ADA'yı kullanan bir blokzinciri olan Cardano'nun değeri bu açıklamanın ardından yükselişe geçti.