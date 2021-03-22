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    • 22.03.2021 15:50
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    ne kadar? Bugün (22 Mart) ne durumda? Son dakika ano coin grafik yorumları!

    Kripto paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle (ADA) coin, haberinden sonra çok büyük bir çıkış yakaladı. 1.47 dolara kadar yükselen ano, bir anda düşüşe geçti ve 1.2 - 1.33 dolar arasında işlem görmeye başladı. Cardano iddiaya göre bilimsel bir felsefeden evrilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain niteliği taşıyor. Cardano ayrıca programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında yer aldığı söyleniyor. Peki, ? Bugün (22 Mart) ne durumda? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Cardano ne kadar? Bugün Cardano ADA ne durumda?

    Ethereum'un kurucu ortağı olan Charles Hoskinson, kripto para piyasasında oldukça önemli olan Cardano'yu (ADA Coin) hayata geçirdi. Ada Coin, uzun yıllar kripto para piyasalarında alt sıralarda kaldı. Geçtiğimiz günlerde Coinbase'e geleceği haberinin ardından ise ortalama bir saatte fiyatı rekor kırdı. Peki, Peki Cardano coin nedir, Bugün Cardano ADA ne durumda? ne kadar? İşte detaylar...

    CARDANO BUGÜN NE KADAR?

    Kripto para piyasasının büyük paralarından olan Cardano, 22 Mart 2021 Pazartesi günü %1,64'lük bir değer kaybı ile 1.17 dolar üzerinden işlem görüyor.

    CARDANO'DAKİ VARLIK SAYISI 1.000'İN ÜZERİNE ÇIKTI

    Cardano, 1 Mart 2021'sw Mary hard fork'unu gerçekleştirdi ve böylece kullanıcıların yerel token'lar oluşturmasına olanak tanıdı. Blokzincirinde şu ana kadar 1.164 token yaratıldı.

    Ancak Cardano, farklı merkeziyetsiz uygulamaları barındırabilmek ve Ethereum ile rekabet edebilmek adına herhangi bir akıllı sözleşme işlevini henüz etkinleştirmedi.

    Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır?

    Bu dijital para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından ADA satın alabilirsiniz.

    CARDANO'NUN CEO'SU IOTA'YI ELEŞTİRDİ

    Charles Hoskinson, sosyal medya üzerinden "Bana Her Şeyi Sor" adlı bir söyleşi düzenledi. Düzenlediği söyleşide IOTA'nın bedelsiz işlem modeli hakkında konuşan Hoskinson, "değer zinciri" içerisinde bir yerde işlem maliyetlerinin ödemesi gerektiğini söyledi.

    Cardano kurucusu, IOTA'nın akıllı teknolojinin getirdiği evrensel değer ve maliyet prensiplerinden sıyrılamayacağını düşünüyor. Hoskinson bu konu hakkında şunları belirtti: "Arkadaşlar; burada söz konusu olan şeyler ağ, CPU ve veri kapasitesi. Bunların hepsi bir ücrete tabidir. Hiçbir şey ücretsiz değildir. Eğer bir Blockchain veya veritabanına sahipseniz, birilerinin işlem verilerini depolaması gerekir. İşlem gerçekleştiriyorsanız, bunun bir yerlerde maliyeti vardır. İşlemi gerçekleştiren kişi olarak siz ücret ödemeseniz de, bu ücret zincirin bir noktasında ödenmek zorundadır."

    COİNBASE, CARDANO'YU (ADA) LİSTEYE EKLEYECEKLERİNİ DUYURDU!

    ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, Cardano'yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu.

    Coinbase tarafından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren ADA desteği, Coinbase tarafından desteklenen tüm bölgelerde yer alacaktır. Likidite koşulları karşılandığı takdirde trade işlemleri 18 Mart Perşembe günü Pasifik saati ile (PT) 09.00'da başlayacak" ifadelerine yer verildi.

    Alım-satım işlemlerinin başlaması halinde ADA/USD, ADA/EUR, ADA/GBP ve ADA/BTC pariteleri ile işlem yapılabilecek.

    ADA, Coinbase haberi duyulmadan önce 1,05 dolardan işlem görüyordu.

    Yerel para birimi ADA'yı kullanan bir blokzinciri olan Cardano'nun değeri bu açıklamanın ardından yükselişe geçti.

        CARDANO (ADA) COİN NEDİR? KİM TARAFINDAN KURULMUŞTUR?

        Cardano (ADA) merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı. Hoskinson ayrıca Ethereum'un kurucularından biri olarak biliniyor.

        Cardano iddiaya göre bilimsel bir felsefeden evrilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain niteliği taşıyor. Cardano ayrıca Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında yer alıyor. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştiriyor. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanından kolektif biçimde çalışan uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşuyor. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.

        Cardano'nın kullanacağı demokratik yönetişim sistemi, projenin zamanla evrim geçirmesine olanak tanırken, kendi kendini fonlayacak hazine sistemiyle de sürdürülebilirlik sağlayacak. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu gizliliği, sağlıklı bir denetimle birleştireceğini öne süren Cardano, bu sayede kendi oluşturduğu bu "denetimli bilgi işlem" tarzıyla daha geniş finansal katılıma önayak olmayı amaçlıyor.

        Cardano, mülkiyet ve yönetim bakımından ayrılan üç kuruluş tarafından destekleniyor: Cardano ekosisteminin gelişimini yöneten İsviçre merkezli bağımsız kuruluş Cardano Vakfı; Cardano'yu tasarlayıp geliştiren IOHK ve Cardano'nun kâr amaçlı kısmını ticari iştiraklerle destekleyen kâr amaçlı iş kolu Emurgo.

        Cardano'nun geliştirme yol haritası beş döneme ayrılıyor; Byron, Shelley, Goguen, Basho ve Voltaire. Her dönemin sıralı düzende birçok kod sürümü üzerinde geliştirilecek ve desteklenecek kendi özel fonksiyonları olsa da; tümünün gelişimi farklı sistemler üzerinde, paralel ve eşzamanlı olarak devam ediyor.

        Cardano, blockchain'de herkese açık biçimde kaydedilen ADA işlem geçmişinin kullanıcılar tarafından da kontrol etmesini sağlayan kendi blok gezginine sahiptir.
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