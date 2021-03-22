Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır?

Bu dijital para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından ADA satın alabilirsiniz.

CARDANO'NUN CEO'SU IOTA'YI ELEŞTİRDİ

Charles Hoskinson, sosyal medya üzerinden "Bana Her Şeyi Sor" adlı bir söyleşi düzenledi. Düzenlediği söyleşide IOTA'nın bedelsiz işlem modeli hakkında konuşan Hoskinson, "değer zinciri" içerisinde bir yerde işlem maliyetlerinin ödemesi gerektiğini söyledi.

Cardano kurucusu, IOTA'nın akıllı teknolojinin getirdiği evrensel değer ve maliyet prensiplerinden sıyrılamayacağını düşünüyor. Hoskinson bu konu hakkında şunları belirtti: "Arkadaşlar; burada söz konusu olan şeyler ağ, CPU ve veri kapasitesi. Bunların hepsi bir ücrete tabidir. Hiçbir şey ücretsiz değildir. Eğer bir Blockchain veya veritabanına sahipseniz, birilerinin işlem verilerini depolaması gerekir. İşlem gerçekleştiriyorsanız, bunun bir yerlerde maliyeti vardır. İşlemi gerçekleştiren kişi olarak siz ücret ödemeseniz de, bu ücret zincirin bir noktasında ödenmek zorundadır."

COİNBASE, CARDANO'YU (ADA) LİSTEYE EKLEYECEKLERİNİ DUYURDU!

ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, Cardano'yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu.

Coinbase tarafından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren ADA desteği, Coinbase tarafından desteklenen tüm bölgelerde yer alacaktır. Likidite koşulları karşılandığı takdirde trade işlemleri 18 Mart Perşembe günü Pasifik saati ile (PT) 09.00'da başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Alım-satım işlemlerinin başlaması halinde ADA/USD, ADA/EUR, ADA/GBP ve ADA/BTC pariteleri ile işlem yapılabilecek.

ADA, Coinbase haberi duyulmadan önce 1,05 dolardan işlem görüyordu.

Yerel para birimi ADA'yı kullanan bir blokzinciri olan Cardano'nun değeri bu açıklamanın ardından yükselişe geçti.