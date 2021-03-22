Kripto para piyasalarında hareketli seyir devam ediyor. Bu bağlamda da bitcoin fiyatlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 1,834.98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 212.43 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? 1 bitcoin kaç TL? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla döndüğü 58,000 - 59,000 dolar aralığında yatay hareket ediyor.