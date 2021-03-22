Kripto para piyasalarında hareketli seyir devam ediyor. Bu bağlamda da bitcoin fiyatlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 1,834.98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 212.43 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? 1 bitcoin kaç TL? İşte detaylar...
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla döndüğü 58,000 - 59,000 dolar aralığında yatay hareket ediyor.
Son 24 saat içinde 57,847.14 ve 59,498.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.47 artışla 58,043.28 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 1,834.98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 212.43 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0.40 artışla 265.25 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.95 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 820.63 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.