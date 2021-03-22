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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 15:30
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    • 22.03.2021 15:30
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    dopdolu! de kedi figürlü pek çok üründe fırsatlar!

    Yayınlanan dopdolu. Her Salı ve Cuma farklı figürlerde ürünler, gıda, deterjan, güzellik gibi daha pek çok kategorideki ürünlede uygun fiyat sunan marketler zincirinde bu hafta neler var? de kedi figürlü pek çok üründe fırsatlar dikkat çekiyor. Takılıktan pijama takımına, tokadan göz bandına kadar birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor. Erken saatlerde stokları tükenen ürünlere sahip olmak için şimdiden güncel nu inceleyebilirsiniz.

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    BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Mart 2021 Salı dopdolu!

    Heyecanla ve merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Mart 2021 Salı dopdolu BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Özellikle genç kızların çok beğeneceği kedi desenli pek çok ürün ön plana çıkıyor ve şimdiden alacaklar belirleniyor. Evcil hayvan ürünlerinde de uygun fiyatlı fırsatlar var. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler için güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 MART 2021 SALI

    sebamed temizleyici

        evcil hayvan ürünleri

        güzellik ürünleri

        kişisel bakım

            atıştırmalıklar

            büskivi çeşitleri

            kedi desenli ürünler
                Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Mart 2021 Salı dopdolu! BİM aktüelde kedi figürlü pek çok üründe fırsatlar!