Başvuran kişilere aylık yüzlerce lira veriliyor! 1 sene boyunca 300-400-600 TL ödeme anında alın! İşte şartlar...

Pandemi yarıyılında devreye alınan pek çok yardım bulunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı tarafından kazanç gidişatı ölçütüne bakılmaksızın, yurt içi ve dışında doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi tüm aileler doğum desteği için müracaat etebiliyor. Devlet tarafından sağlanan desteklerden birisi olan doğum parası ister çalışma hayatında yer alsın ister almasın tüm annelere sağlanıyor. Maddi olarak sağlanan bu desteklerin bir bölümü belirli koşullar altında ödenirken bazı destekler için herhangi bir koşul aranmıyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz yapılan bu destek ödemelerinden birisi de annere sağlanan doğum parası.
600 TL DOĞUM YARDIMI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.