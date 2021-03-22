İhbar tazminatında dikkat edilmesi gereken noktalar nedir? İşçi herhangi bir sebepten işten ayrılması durumunda ise ihbarın verilen süre içinde hızlı bir şekilde yaptırılması gerekir. 2021 İhbar süresi ve tazminatı işçi ve işveren arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu doğmaktadır. Çalışan kişi işten ayrıldığında ya da çalışanın işveren tarafından işten çıkarılması halinde, sözleşmenin kolayca fesih edilmesi için bazı değişikliklerin yerine getirilmesi gerekir.
İHBAR TAZMİNATI NEDİR?
İhbar tazminatı, haklı bir sebebi olmadığı halde işten ayrılacak işçinin veya haklı bir nedeni olmadığı halde işçiyi işten çıkaran işverenin, karşı tarafa önceden ihbarda bulunmaması nedeniyle ödemesi gereken bir tazminattır.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı işten ayrılan işçiye gerekli şartların sağlanması halinde işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır.
İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İhbar tazminatı hesaplanırken farklı değişkenleri göz önünde bulundurmak gerekir. Brüt ücret üzerinden hesaplanan ihbar tazminatında, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerini doğru bir şekilde yapabilmek önem taşır. Ancak, ihbar tazminatını hesaplayabilmek için kanunen ihbar sürenizin ne kadar olduğunu bilmeniz de oldukça önemlidir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesine göre ihbar süreleri şu şekilde olur:
İş akdiniz 6 aydan kısa sürdüyse bildirimi diğer tarafa yapmanızdan itibaren 2 hafta sonra,
İş akdiniz 6 aydan 1 buçuk yıla kadar sürdüyse bildirimi diğer tarafa yapmanızdan itibaren 4 hafta sonra,
İş akdiniz 1 buçuk yıldan 3 yıla kadar sürdüyse bildirimi diğer tarafa yapmanızdan itibaren 6 hafta,
İş akdiniz 3 yıldan uzun sürdüyse bildirimi diğer tarafa yapmanızdan itibaren 8 hafta sonunda ihbar süresini tamamlayarak iş sözleşmesini feshetmiş olursunuz.
Deneme süresinde (iş akdinin başlamasından itibaren ilk 2 ay) olan hiçbir çalışana ihbar süreci uygulanmaz.
İhbar sürenizi belirledikten sonra esas hesaplama işlemine geçebilirsiniz.
Aldığınız son brüt ücret üzerinden brüt ihbar tazminatı tutarınızı bulmanız gerekir. Ardından brüt ihbar tazminatı tutarından gelir vergisini ve damga vergisini keserek net ihbar tazminatınızı bulabilirsiniz.