Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe desteği! 18 yaşını doldurmanız yeterli! Paranız hemen hesaba yatıyor

Gençlere 30.000 TL karşılıksız geri ödemesiz hibe desteği! Devlet tarafından geri ödemesiz 30 bin TL hibe desteği için başvuru şartları merak ediliyor. Devlet, büyükşehirde yaşayan ve köylerine dönüş yapmak isteyen kişiler için "Köye Dönüş Projesi" başlatmıştı. Beu noktada belirlenen şartları sağlayan kişiler Köye Dönüş Projesi'nden yaralanabilecek. Bu projenin detayında tarım veya hayvancılıkla uğraşan kişilere 30 bin TL geri ödemesiz hibe kredi desteği sağlanıyor. Peki, Köye Dönüş Projesi'nden nasıl yararlanılır? 2021 Köye Dönüş Yardımı nasıl Alınır? İşte detaylar...
KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ NEDİR?
Köy hayatını desteklemek ve kırsal kesimdeki yaşam standartlarını geliştirmek, büyütmek amacı ile yeni bir proje hayata geçirilmeye hedefleniyor. Köylerden kente dönüş adına yapılan Köye Dönüş Projesi kapsamında vatandaşlara 30 bin TL hibe desteği verilecektir. Tarım ve hayvancılığın arttırılması adında köyde yaşayan ve kırsal kesime yerleşmek isteyenlere hibe desteği yapılacak. Proje kapsamında hayvancılık faaliyetleriyle uğraşacak olan vatandaşlara 40 koyun ve 300 koyun hibe edilecektir. Şehirde yaşayan ve köye geri dönmek isteyen kişilerin yararlanabileceği bu projeye Belediye Başkanlıklarına gidilerek başvuru yapılabilir.
TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA ÖDENECEK
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan, işsiz olan, geçimini sağlamak için mücadele veren birçok gencimizin köye dönüş yaparak geçimini sağlayacak bir mesleğe sahip olması, milli ekonomiye katkıda bulunması, üretim sektörüne fayda sağlaması ve Tarım ve Hayvancılığa yatırımı ile yerli üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Ülkemiz tarımsal ve hayvansal ürünleri dış ülkelerden ihraç etmek yerine, süt ve bakliyatların ülkemizde üretilmesi ile dışa bağımlı olmayan bir ülke haline gelmesi hedefleniyor.
GENÇLERE 30 BİN TL KÖYE DÖNÜŞ HİBESİ
Her ilimize belirli kontenjanlar dahilinde Tarım ve Orman Müdürlüklerince belirlenecek ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kotalar belirlenecek ve bu kapsamda ödeme yapılacak. Örneğin Ardahan ilimizde arıcılık yaygın değilse, bu ile arıcılık, Manisa'da koyun yetiştiriciliği az ise, bu ile küçükbaş hayvancılık, Van ilimizde büyükbaş hayvancılık az ise düve ve manda yetiştiriciliği gibi bir taksim yapılacağı değerlendiriliyor.