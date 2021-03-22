Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe desteği! 18 yaşını doldurmanız yeterli! Paranız hemen hesaba yatıyor

TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA ÖDENECEK

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan, işsiz olan, geçimini sağlamak için mücadele veren birçok gencimizin köye dönüş yaparak geçimini sağlayacak bir mesleğe sahip olması, milli ekonomiye katkıda bulunması, üretim sektörüne fayda sağlaması ve Tarım ve Hayvancılığa yatırımı ile yerli üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Ülkemiz tarımsal ve hayvansal ürünleri dış ülkelerden ihraç etmek yerine, süt ve bakliyatların ülkemizde üretilmesi ile dışa bağımlı olmayan bir ülke haline gelmesi hedefleniyor.

GENÇLERE 30 BİN TL KÖYE DÖNÜŞ HİBESİ

Her ilimize belirli kontenjanlar dahilinde Tarım ve Orman Müdürlüklerince belirlenecek ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kotalar belirlenecek ve bu kapsamda ödeme yapılacak. Örneğin Ardahan ilimizde arıcılık yaygın değilse, bu ile arıcılık, Manisa'da koyun yetiştiriciliği az ise, bu ile küçükbaş hayvancılık, Van ilimizde büyükbaş hayvancılık az ise düve ve manda yetiştiriciliği gibi bir taksim yapılacağı değerlendiriliyor.