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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 21:40
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    • 22.03.2021 21:40
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    Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe desteği! 18 yaşını doldurmanız yeterli! Paranız hemen hesaba yatıyor

    Devlet tarafından geri ödemesiz hibe desteği için başvuru şartları merak ediliyor. Devlet, büyükşehirde yaşayan ve köylerine dönüş yapmak isteyen kişiler için "" başlatmıştı. Beu noktada belirlenen şartları sağlayan kişiler Dönüş Projesi'nden yaralanabilecek. Bu projenin detayında tarım veya hayvancılıkla uğraşan kişilere 30 bin TL geri ödemesiz hibe kredi desteği sağlanıyor. Peki, Köye Dönüş Projesi'nden nasıl yararlanılır? nasıl alınır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe desteği!

    Gençlere 30.000 TL karşılıksız geri ödemesiz hibe desteği! Devlet tarafından geri ödemesiz 30 bin TL hibe desteği için başvuru şartları merak ediliyor. Devlet, büyükşehirde yaşayan ve köylerine dönüş yapmak isteyen kişiler için "Köye Dönüş Projesi" başlatmıştı. Beu noktada belirlenen şartları sağlayan kişiler Köye Dönüş Projesi'nden yaralanabilecek. Bu projenin detayında tarım veya hayvancılıkla uğraşan kişilere 30 bin TL geri ödemesiz hibe kredi desteği sağlanıyor. Peki, Köye Dönüş Projesi'nden nasıl yararlanılır? 2021 Köye Dönüş Yardımı nasıl Alınır? İşte detaylar...

    KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ NEDİR?

    Köy hayatını desteklemek ve kırsal kesimdeki yaşam standartlarını geliştirmek, büyütmek amacı ile yeni bir proje hayata geçirilmeye hedefleniyor. Köylerden kente dönüş adına yapılan Köye Dönüş Projesi kapsamında vatandaşlara 30 bin TL hibe desteği verilecektir. Tarım ve hayvancılığın arttırılması adında köyde yaşayan ve kırsal kesime yerleşmek isteyenlere hibe desteği yapılacak. Proje kapsamında hayvancılık faaliyetleriyle uğraşacak olan vatandaşlara 40 koyun ve 300 koyun hibe edilecektir. Şehirde yaşayan ve köye geri dönmek isteyen kişilerin yararlanabileceği bu projeye Belediye Başkanlıklarına gidilerek başvuru yapılabilir.

    TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA ÖDENECEK

    İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan, işsiz olan, geçimini sağlamak için mücadele veren birçok gencimizin köye dönüş yaparak geçimini sağlayacak bir mesleğe sahip olması, milli ekonomiye katkıda bulunması, üretim sektörüne fayda sağlaması ve Tarım ve Hayvancılığa yatırımı ile yerli üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Ülkemiz tarımsal ve hayvansal ürünleri dış ülkelerden ihraç etmek yerine, süt ve bakliyatların ülkemizde üretilmesi ile dışa bağımlı olmayan bir ülke haline gelmesi hedefleniyor.

    GENÇLERE 30 BİN TL KÖYE DÖNÜŞ HİBESİ

    Her ilimize belirli kontenjanlar dahilinde Tarım ve Orman Müdürlüklerince belirlenecek ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kotalar belirlenecek ve bu kapsamda ödeme yapılacak. Örneğin Ardahan ilimizde arıcılık yaygın değilse, bu ile arıcılık, Manisa'da koyun yetiştiriciliği az ise, bu ile küçükbaş hayvancılık, Van ilimizde büyükbaş hayvancılık az ise düve ve manda yetiştiriciliği gibi bir taksim yapılacağı değerlendiriliyor.

        KÖYE DÖNÜŞ PROJESİNDEN KİMLER YARARLANIR?

        Tarım ve Orman Bakanlığında başlatılan köye dönüş projesinden yararlanmak için çiftçilerin ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)'ne kayıtlı olunması gerekir.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 ve 41 yaş arası olmak,

        Örgün eğitimde okuyor olmamak,

        Köye dönüş yaparak projelerden birini seçerek ve başvuru yapmak,

        Sigortalı ve çalışmıyor olmak,

        Projenin gerekliliklerine sahip olmak,

        3 yıl boyunca tarım ürünlerinin ve hayvanların satılmadan faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekir.

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim gören öğrenciler köye dönüş hibe başvurusunda bulunabilecektir. Bu şartları taşıyanlar, kimlik fotokopisi, konu ile ilgili herhangi eğitim alındıysa sertifika, diploma, faaliyet gösterilecek alan kira ise kira fotokopisi, size aitse tapu fotokopileri, Sosyal Güvenlik Kurumu' ndan alınacak olan sosyal güvenceniz olmadığını gösteren belge ile birlikte başvuru yapabilirler.

        KÖYE DÖNENE DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

        Köye geri dönene devlet desteği şartları;

        300 koyun projesi

        100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi.

        5 gebe ve düve hibe projesi

        Köye Göç Devlet Yardımı

        Köye dönüş projesi kapsamında vatandaşlara 30 bin TL hibe desteği verilecektir. Bunların yanında hayvancılıkta da yardım yapılacak alanlar şu şekilde belirtilir;

        Büyükbaş hayvancılık sektörü

        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

        Kanatlı kümes hayvanı yetiştiriciliği

        İpekböceği yetiştiriciliği

        Tarımsal alanda yapılacak yardım alanları;

        Fide

        Fidan

        İç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği

        Kültür mantarı üretimi

        Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

        Meyve bahçesi tesisi yetiştiriciliği

        Hibesi verilecektir.

        Tıbbi Aromatik Bitkiler için verilen destekler;

        Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler,

        Bitki işlenmesi, üretimi, depolanma ve paketlemesi konulu projelere 30 bin TL HİBE KREDİ Verilecektir.

        Köye Geri Dönüş Kredisi Nasıl Alınır?

        Bu proje kapsamında verilen destekler köy hayatının geliştirilmesi ve verimlilik, üretimin artması adına gerçekleştirilmektedir.

        Başvurularınızı Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri üzerinden yapabilirsiniz.

        Köye Dönüş Projesi Devam Ediyor mu?

        Köye dönüş projeleri 2021 yılında başlatılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında köyden kente göçün önüne geçmek ve köydeki yaşamının kalitesini arttırmak hedeflenmektedir. Projenin, 2023 yılına kadar talep doğrultusunda devam edilmesi hedeflenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe desteği! 18 yaşını doldurmanız yeterli! Paranız hemen hesaba yatıyor