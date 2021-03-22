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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 00:01
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    • 23.03.2021 00:01
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    el kataloğu 23 Mart 2021 Salı yine indirim dolu! yüzük standı, göz bantlı pijama takımı...

    Merakla ve heyecanla beklenen kataloğu 23 Mart 2021 Salı yine indirimlerle dolu. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunan marketler zincirinde bu kez neler var? Yeni haftanın kataloğunda ilk sayfada göz bantlı pijama takımı, yastık, kedi kumu, , , kedi ve köpek mama kabı ürünleri dikkat çekiyor. İşte yeni haftanın ilk kataloğu ve Salı günü alışveriş tutkunları ile buluşacak o ürünler…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel kataloğu 23 Mart 2021 Salı yine indirim dolu!

    Heyecanla ve merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Mart 2021 Salı dopdolu BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Özellikle genç kızların çok beğeneceği kedi desenli pek çok ürün ön plana çıkıyor ve şimdiden alacaklar belirleniyor. Evcil hayvan ürünlerinde de uygun fiyatlı fırsatlar var. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler için güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 MART 2021 SALI

    Göz Bantlı Pijama Takımı

    • S-M-L beden

    Kedi Figürlü Yastık

    Granül Sir Ağda Seti

    Zeytinyağlı Likit Yüz & Vücut Temizleyici

    Dudak Balmı Ruby Kisses Stix

    Vücut Spreyi

    Göz Bandı

    Evcil Hayvan Minderi

    Kedi Kumu Bentonit

        El Kremi

        Oje Kurutucu

        Dudak Balmı Ruby Kisses Pot

        Oje Nude

        Kedi/Köpek Mama Kabı

        Konserve Köpek Maması

        Yaş Poşet Kedi Maması

        Yaş Kedi Maması

        Pati Figürlü Kirpik Kıvırıcı

        Kedi Figürlü Saç Fırçası

        Kedi Figürlü Cımbız

        Makyaj Süngeri
            Haberler Ekonomi BİM aktüel kataloğu 23 Mart 2021 Salı yine indirim dolu! Kedi figürlü yüzük standı, göz bantlı pijama takımı...