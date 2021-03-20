27 bin lira birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırıyor sorusu akıllardaki yerini korumaya devam ediyor. Mevcut biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda hesap açtırmayı düşünüyor. Parasını artırmak üzere mevduat hesabı açmak cazip gelen teklifler arasında yer alıyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise mart ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. 100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır sorusunun yanıtını sizler için aradık. 32 günlük faiz ve 100 bin lira birikimle bankaların sağladığı getiriyi haberimizde detaylıca hazırladık.
27.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
AKBANK
Faiz: 16,00
Örnek mevduat: 27.000 TL
Faizli anapara: 27.362 TL
FİBABANKA
Faiz: 18,50
Örnek mevduat: 27.000 TL
Faizli anapara: 27.419 TL
ING
Faiz: 18,00
Örnek mevduat: 27.000 TL
Faizli anapara: 27.408 TL