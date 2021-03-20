İşte Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nun yüksek faize bakış açısı! Dikkat çeken değerlendirme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Kritik karar sonrası Şahap Kavcıoğlu'nun yüksek faize bakış açısı, ekonomi piyasalarının merak ettiği konulardan bir tanesi haline geldi. Türkiye'nin, dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladığını belirten Kavcıoğlu'nun "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu." şeklindeki değerlendirmesi dikkat çekti. Kavcıoğlu'nun "Türkiye yıllarca yüksek faiz ve yüksek enflasyon sarmalında kıvrandı durdu." şeklindeki bir başka değerlendirmesi de faize bakışını yansıtan bir başka ipucu oldu.
İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.
26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.
YÜKSEK FAİZ POLİTİKASINDA ISRAR EDİLMEMESİ GEREKİR
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 9 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerektiğini, faiz artışına gitmenin sorunları çözmeyeceğini ve ilerleyen dönemlerde sorunları derinleştireceği fikrine yer vermişti.
Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Türkiye'nin dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladığını ifade ederken, "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu." ifadelerini kullandı.