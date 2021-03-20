İşte Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nun yüksek faize bakış açısı! Dikkat çeken değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Kritik karar sonrası Şahap Kavcıoğlu'nun yüksek faize bakış açısı, ekonomi piyasalarının merak ettiği konulardan bir tanesi haline geldi. Türkiye'nin, dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladığını belirten Kavcıoğlu'nun "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu." şeklindeki değerlendirmesi dikkat çekti. Kavcıoğlu'nun "Türkiye yıllarca yüksek faiz ve yüksek enflasyon sarmalında kıvrandı durdu." şeklindeki bir başka değerlendirmesi de faize bakışını yansıtan bir başka ipucu oldu.

20.03.2021 11:09 - Son Güncelleme: 20.03.2021 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





