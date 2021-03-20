OKİ'nin yaptığı konut kampanyaları büyük ilgi görürken, yılın belirli dönemlerinde yapılan açık artırmalarla da vatandaşlar uygun fiyatlı ev sahibi olabiliyor. İstanbul'da da olmak üzere toplam 31 ilde 127 konut ve 120 iş yeri satışa çıkıyor. Vatandaşlar açık artırmaya katılabilmek için teminat işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki TOKİ açık artırma başvuru nasıl yapılır? İşte teklif vermek için merak edilen bilgilerle ilgili detaylar...