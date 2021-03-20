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    • Ekonomi
    • 20.03.2021 16:35
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    • 20.03.2021 16:35
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    İstanbul dahil 31 ilde 137 konut satışa çıkıyor! başvuru dönemi sürüyor! 30 Mart'a kadar...

    TOKİ'den alınan bilgilere göre açık artırma yöntemiyle 31 ilde 137 konut satışa çıkıyor. 120 iş yeri için de müzayedeye çıkılacak. Konut ve iş yerleri için dönemi devam ediyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru ve teminat işlemlerinin yapılabileceği ile vatandaşlar birçok ilde konut sahibi olma şansı yakalıyor. Peki, su nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    İstanbul dahil 31 ilde 137 konut satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma başvuru dönemi sürüyor!

    OKİ'nin yaptığı konut kampanyaları büyük ilgi görürken, yılın belirli dönemlerinde yapılan açık artırmalarla da vatandaşlar uygun fiyatlı ev sahibi olabiliyor. İstanbul'da da olmak üzere toplam 31 ilde 127 konut ve 120 iş yeri satışa çıkıyor. Vatandaşlar açık artırmaya katılabilmek için teminat işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki TOKİ açık artırma başvuru nasıl yapılır? İşte teklif vermek için merak edilen bilgilerle ilgili detaylar...

    30 MART'TA YAPILACAK

    TOKİ'den alınan bilgiye göre, 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak.

    Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

        TOPLAM 31 İLDE KONUTLAR SATIŞA ÇIKACAK

        Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

        Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

        Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

        Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
            Haberler Ekonomi İstanbul dahil 31 ilde 137 konut satışa çıkıyor! TOKİ açık artırma başvuru dönemi sürüyor! 30 Mart'a kadar...