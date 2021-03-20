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    • Ekonomi
    • 20.03.2021 14:04
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    • 20.03.2021 14:04
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    Yarış iyice kızıştı! Emeklilere 1.600 liraya varan ek ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ödeme miktarları...

    Emekli vatandaşlar kendilerine sağlanan birçok ek ödemeden faydalanabiliyor. 3 yıllık taahhüt süresi sona eren milyonlarca emekli vatandaş, bankaların sunduğu promosyon ödemelerini alabiliyor. Bankalar arasındaki müşteri kazanma yarışı da bir hayli kızıştı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA ve diğer bankaların hazırladığı kampanyalar ile ödenen miktar 1.600 liraya kadar çıkabiliyor. Peki ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yarış iyice kızıştı! Emeklilere 1.600 liraya varan ek ödeme!

    Emekli vatandaşlara 2021 yılında bir müjde daha geldi. Birçok banka hazırladığı promosyon kampanyasıyla emeklileri müşterisi yapmak istiyor. Bunun için yapılması gereken, emeklilerin maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü vermesi. Bu durumda 500 liradan başlayan miktarlarla ek ödeme alınabiliyor. Bu miktar ek şartlarla birlikte 1600 liraya kadar çıkabiliyor. Peki emekli promosyon ne kadar olacak?

    3 YILLIK SÖZ YETERLİ

    3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor.

    Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.

    YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

    Yeni sözleşme dönemi gelen emekliler bankalarını seçerek fırsatlardan yararlanabiliyor. Maaş taahhüdü olan emeklilere bankalar kesenin ağzını açıyor. Emekli promosyonu tutarları 1.600 TL'ye kadar çıktı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı daha yüksek miktarlardan da ödeyebiliyor.

    2018 yılında promosyon alanların taahhütleri 2021 yılında bitiyor. Emekli maaşı için hangi ay taahhüt verdiyse, o tarihten sonra yeniden başvuru yapılabilecek.

        BİRÇOK AYRICALIK SUNULUYOR

        Bankaların maaş müşterisi olan emekliler, Türkiye genelindeki tüm banka ATM'lerinden masrafsız olarak para çekebiliyor ve bakiye sorgulayabiliyor. Kredi kartı harcamalarına göre promosyon ödemesi miktarları da artıyor. Bazı bankalar promosyona avantajına ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor. Ayrıca, emeklilerin tüm mevduat hesapları ile gerçekleştirecekleri tasarruflar için avantajlı faiz oranları da sunulan hizmetler arasında.

        Emekliler seçecekleri bankaların sunduğu imkanlara göre, hesap işletim ücretinden de muaf oluyor. Öyle ki, bazı bankalar Emekli Destek Hattı ile tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Maaş müşterisi emeklilerin sağlık sorunları olması durumunda ise maaşları bankalar tarafından adrese teslim bile ediliyor.

        1.600 TL PROMOSYON İMKANI

        Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB'e taşıyanlara 1.600 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

        HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

        AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

        DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.



        FİBABANK: 500, 625, 750 lira.

        GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

            HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

            ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.



            İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

            QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

            ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı.

            VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

            YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

            ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
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            Haberler Ekonomi Yarış iyice kızıştı! Emeklilere 1.600 liraya varan ek ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ödeme miktarları...