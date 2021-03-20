Yarış iyice kızıştı! Emeklilere 1.600 liraya varan ek ödeme! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ödeme miktarları...

Emekli vatandaşlara 2021 yılında bir müjde daha geldi. Birçok banka hazırladığı promosyon kampanyasıyla emeklileri müşterisi yapmak istiyor. Bunun için yapılması gereken, emeklilerin maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü vermesi. Bu durumda 500 liradan başlayan miktarlarla ek ödeme alınabiliyor. Bu miktar ek şartlarla birlikte 1600 liraya kadar çıkabiliyor. Peki emekli promosyon ne kadar olacak?
3 YILLIK SÖZ YETERLİ
3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor.
Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.
YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR
Yeni sözleşme dönemi gelen emekliler bankalarını seçerek fırsatlardan yararlanabiliyor. Maaş taahhüdü olan emeklilere bankalar kesenin ağzını açıyor. Emekli promosyonu tutarları 1.600 TL'ye kadar çıktı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı daha yüksek miktarlardan da ödeyebiliyor.
2018 yılında promosyon alanların taahhütleri 2021 yılında bitiyor. Emekli maaşı için hangi ay taahhüt verdiyse, o tarihten sonra yeniden başvuru yapılabilecek.