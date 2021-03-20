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    • Ekonomi
    • 20.03.2021 12:11
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    • 20.03.2021 12:11
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    Son dakika: Mart ayı ve ödemeleri başladı

    Son dakika haberine göre Mart ayı ve ödemeleri başlandı. ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.

    Bakan müjdeledi: Ödemeler başladı

    Ticaret Bakanı , ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı ve ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

    Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı