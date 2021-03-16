Çalışan, çalışmayan, sigortalı, sigortasız herkes ödeme alabilecek! Toplamda 13.000 lira hesaplara yatıyor!

15 AYRI DESTEK SAĞLANIYOR!

Türkiye'de çalışma hayatında kadın sayısı son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle artmaya başladı. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının ardından birçok düzenleme de hayatımıza girmeye başladı. Bugün yasalarımızda 15 ayrı destek kadınlar için uygulanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kadınlara sağlanan destekleri yazdı…

* İSTİHDAM EDENE TEŞVİK: Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor.

* İŞ KURANA 10 BİN TL İLAVE destek: KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor.

* 1.068 TL PRİMLE EMEKLİLİK: Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Bu yıl ayda bin 68 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor.