Çalışan, çalışmayan, sigortalı, sigortasız herkes ödeme alabilecek! Toplamda 13.000 lira hesaplara yatıyor!

Devlet kadınlara pek çok destek ödemesi yapmaktadır. Bu destekler kapsamında annelere yönelik olarak ödemeler yapılmaktadır. Geçtiğimiz dönemde binlerce anneye yapılan destek ödemelerine bu yılda da devam edilmektedir. Sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum yapmaları halinde doğum yardımı, kreş yardımı, emzirme ve süt parası ve yarım gün çalışması ödeneği yapılmaktadır.
15 AYRI DESTEK SAĞLANIYOR!
Türkiye'de çalışma hayatında kadın sayısı son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle artmaya başladı. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının ardından birçok düzenleme de hayatımıza girmeye başladı. Bugün yasalarımızda 15 ayrı destek kadınlar için uygulanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kadınlara sağlanan destekleri yazdı…
* İSTİHDAM EDENE TEŞVİK: Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor.
* İŞ KURANA 10 BİN TL İLAVE destek: KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor.
* 1.068 TL PRİMLE EMEKLİLİK: Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Bu yıl ayda bin 68 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor.
* KAZANCA VERGİ YOK: İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri ürünleri işyeri açmaksızın satanlar, bu yıl 240 bin liranın aşılmaması koşuluyla vergiden istisna tutuluyor.
* 600 TL DOĞUM YARDIMI: Doğum yapan her kadına ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor.
* ANNE OLANA İZİN DESTEĞİ: Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.
* DOĞUM İZNİNDE EN AZ 8.904 TL: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira.