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    • Ekonomi
    • 20.03.2021 12:23
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    • 20.03.2021 12:23
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    Mart ayı yattı mı? ?

    Mart ayı yattı mı? Gelir kaybı ve kira desteği başvurusunda bulunan esnaflara müjdeli bir haber geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı desteklerin ödenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Peki, Mart ayı ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mart ayı esnaf kira yardımı yattı mı? Esnaf kira yardımı nasıl alınır?

    Mart ayı esnaf kira yardımı yattı mı? Esnaf kira yardımı nasıl alınır? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Pandemi döneminde gelir kaybı yaşayan ve kira desteği almak isteyen esnaflar başvuru işlemlerini tamamlamış ve birçok esnaf Şubat ayında destek almıştı. Mart ayı desteklerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki, Mart ayı kira yardımı yattı mı? İşte esnaf kira yardımına ilişkin merak edilen detaylar...

    MART AYI ESNAF KİRA YARDIMI YATTI MI?

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

    ESNAF KİRA YARDIMI UZATILDI MI?

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatıldığını şu sözlerle aktardı;

    "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadelerini kullandı.

        ESNAFA KİRA YARDIMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

        Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.

        BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI

        1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

        2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; • büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL)• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL)

        3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

        ESNAFLARIN KİRA YARDIMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

        Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

        Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

        Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

        Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

        Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

        Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.
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        Haberler Ekonomi Mart ayı esnaf kira yardımı yattı mı? Esnaf kira yardımı nasıl alınır?