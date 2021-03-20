Mart ayı esnaf kira yardımı yattı mı? Esnaf kira yardımı nasıl alınır? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Pandemi döneminde gelir kaybı yaşayan ve kira desteği almak isteyen esnaflar başvuru işlemlerini tamamlamış ve birçok esnaf Şubat ayında destek almıştı. Mart ayı desteklerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki, Mart ayı kira yardımı yattı mı? İşte esnaf kira yardımına ilişkin merak edilen detaylar...
MART AYI ESNAF KİRA YARDIMI YATTI MI?
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
ESNAF KİRA YARDIMI UZATILDI MI?
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatıldığını şu sözlerle aktardı;
"Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadelerini kullandı.