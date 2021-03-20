Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.03.2021 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2021 11:09
    ABONE OL

    Hafta içi 420 TL'yi test etmişti! çakıldı! , gram ve ne kadar oldu?

    son dakika haberlerine göre ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta içi 420 TL seviyelerine çıkan altında sert düşüş meydana geldi. Altının gramı haftayı 410 lira seviyesinde kapatırken, hafta sonunda adeta çakıldı. Peki, , gram ve ne kadar oldu? Altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Hafta içi 420 TL'yi test etmişti! Altın fiyatları çakıldı! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

    22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika haberlerine göre düşüş devam ediyor. Haftaya 420 TL'de başlayan ve düşüşle kapatan altın, hafta sonunda adeta dibe vurdu. 20 Mart Cumartesi günü gram altın 404 TL seviyelerine düştü. Peki, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte altına yatırım yapanların merak ettiği konunun detayları!

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Gram Altın 404,66 404,78 % -0,97 23:44

    Çeyrek Altın 651,29 666,60 % -0,87 17:10

    Cumhuriyet Altını 2.700,00 2.741,00 % -0,94 17:15

    Tam Altın 2.686,59 2.756,09 % -0,87 17:10

    Yarım Altın 1.298,52 1.333,20 % -0,87 17:10

    Ons Altın 1.745 1.745 % 0,51 23:57

    Has Altın 404,37 404,43 % -1,06 23:42

    22 Ayar Bilezik 371,24 371,83 % -0,87 17:10

        ALTIN SERT GERİLEDİ!

        Geçtiğimiz hafta içinde ons altın ve dolardaki hareketlerle 420 lira seviyesini test eden gram altın sert geriledi.

        420 lira seviyesini test eden gram altın bu noktada kalıcı olamadı ve geriledi. Altının gramı haftayı 410 lira seviyesinde kapattı.

        Çeyrek altın da haftanın son gününü 690 lirayla geçti. Ons altın ise bin 743 dolar civarında işlem görüyor.

        MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTTİ

        Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) perşembe günkü toplantıda 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

        Merkez Bankası'nın kararı öncesinde 7.48 seviyesinde seyreden dolar/TL 7.32 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

        Merkez Bankası kararından sonraki gün de düşüşünü devam ettiren dolar/TL haftayı 7.22 liradan kapattı.

        Öte yandan BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan tamamladı.

        KAPALIÇARŞI SON DURUM

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2.43 kayıpla 405.60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2.43 azalışla 2.692 liraya geriledi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0.06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0.04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0.30 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Hafta içi 420 TL'yi test etmişti! Altın fiyatları çakıldı! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?