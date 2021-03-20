Hafta içi 420 TL'yi test etmişti! Altın fiyatları çakıldı! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika haberlerine göre düşüş devam ediyor. Haftaya 420 TL'de başlayan ve düşüşle kapatan altın, hafta sonunda adeta dibe vurdu. 20 Mart Cumartesi günü gram altın 404 TL seviyelerine düştü. Peki, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte altına yatırım yapanların merak ettiği konunun detayları!