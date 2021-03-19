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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 13:55
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    • 19.03.2021 13:55
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    i: Faizler damping yaptı! Bankada parası olan yaşadı! İşte

    i: sonrasında piyasaları sallayan bir karar açılandı. Şubat ayı enflasyonu sayıları temennileri aşarak daha yüksek çıkarken bu sebeple Mart ayında faiz artırımı temennisi oluşmuştu. Bu anlamda yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük hesabı faizi hesapla ile 20 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir.

    takvim.com.tr
    Son dakika mevduat faizi depremi: Faizler damping yaptı!

    Son dakika mevduat faizi depremi: Bankalarda nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları merak ediyor. Bu bağlamda vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 20 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

    20.000 TL 32 GÜNLÜK FAİZ ORANI

    200.000 TL 32 GÜNLÜK FAİZ ORANI

    32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU!

    Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları karşılaştırıldığında en yüksek verilen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi yüzde 18.50 seviyesi ile Fibabank hesabı olduğu ortaya çıkıyor.

        İkinci azami faiz veren banka ise QNB Finansbank Vadeli Mevduat hesabı olarak öne çıkarken bu bankada ki faiz oranı ise yüzde 18 olarak uygulanıyor. Yeniden yüzde 18 faiz veren bankalar, N Kolay Tahvil hesabı, CepteTeb, Burhan Bank Dijital Mevduat Hesap ve Turkish Bank Enerji hesap ile 32 günlük 100 bin liralık vadeli mevduat hesabı açan bireylerin faiz getirisi 1.499 lira olarak reelleşecek.

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Son dakika mevduat faizi depremi: Faizler damping yaptı! Bankada parası olan yaşadı! İşte 32 günlük faiz hesaplama