Son dakika mevduat faizi depremi: Bankalarda nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları merak ediyor. Bu bağlamda vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 20 bin lira ve 200 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
20.000 TL 32 GÜNLÜK FAİZ ORANI
200.000 TL 32 GÜNLÜK FAİZ ORANI
32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları karşılaştırıldığında en yüksek verilen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi yüzde 18.50 seviyesi ile Fibabank hesabı olduğu ortaya çıkıyor.