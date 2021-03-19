Son dakika: Bu fırsat kaçmaz! Borcunu yapılandıramayan esnafa yeni fırsat! Bakan Pekcan açıkladı!





Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:



Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.