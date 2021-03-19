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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 15:10
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    • 19.03.2021 15:10
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    19 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "" fonları oldu. Peki, 19 Mart 2021 en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    19 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092579 0,20
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074572 0,16
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063566 0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,076042 0,12
    Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054122 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,054912 0,12
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,025225 0,16
    Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,046774 0,12
    Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,069863 0,09
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,019803 0,09
    Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,021102 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029617 0,40
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013588 0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032407 0,05
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024116 0,05
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073353 0,05
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029224 0,04
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074311 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099281 -0,66
    AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,102266 -0,60
    HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048770 -0,53
    AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055511 -0,50
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072369 -0,47
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018954 -0,70
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022291 -0,39
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010020 -0,39
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010166 -0,15
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010204 -0,10
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044056 -3,73
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058462 -1,76
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059988 -1,39
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,036036 -1,28
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,103133 -0,97
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014044 -1,71
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020432 -1,15
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027999 -0,86
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033508 -0,65
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032824 -0,65
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041537 -0,91
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028857 -0,91
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028619 -0,54
    Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020683 -0,46
    Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033279 -0,45
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044509 -1,05
    VEM Altın Katılım EYF 0,046250 -1,02
    ZEM Altın Katılım EYF 0,044479 -0,98
    HEM Altın Katılım EYF 0,027487 -0,95
    Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,042885 -0,90

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    Haberler Ekonomi 19 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?