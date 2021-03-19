A101 20 Mart aktüel kataloğunda 10 lira ve üzerinde yüzde 59'a varan indirim alışveriş yapacak olanların dikkatini çekmeyi başardı. A101'de bu hafta sonundan itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu, Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Nestle 1927 Çikolata Paketi 4'lü ve Papia Kağıt Havlu ürünlerindeki indirimler merak konusu oldu. Peki, A101 20 Mart aktüel kataloğunda başka hangi indirimler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

A101 20 MART AKTÜEL KATALOĞU

İşte diğer ürün fırsatları;