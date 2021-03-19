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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 22:20
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    • 19.03.2021 22:20
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    nda 10 lira ve üzerinde yüzde 59'a varan indirim! 7 rafta her gün ayrı indirim fırsatı

    nda yer alan ürünlerin listesi çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Kataloğda özellikle 10 lira ve üzerinde yüzde 48'e varan indirim dikkat çekerken 7 raftaki üründe her güne yüzde 25'e varan özel indirimler tercih edilecek. 'de bu hafta Çaykur Tiryaki Siyah Çay, Torku Toz Şekeri, Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu, Vernel Çamaşır Yumuşatıcı, Gilette Mach3 Tıraş Makinesi+2'li Yedek Tıraş Bıçağı, Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li ürünleri ön plandaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    A101 20 Mart aktüel kataloğunda neler var?

    A101 20 Mart aktüel kataloğunda 10 lira ve üzerinde yüzde 59'a varan indirim alışveriş yapacak olanların dikkatini çekmeyi başardı. A101'de bu hafta sonundan itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu, Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Nestle 1927 Çikolata Paketi 4'lü ve Papia Kağıt Havlu ürünlerindeki indirimler merak konusu oldu. Peki, A101 20 Mart aktüel kataloğunda başka hangi indirimler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi...

    A101 20 MART AKTÜEL KATALOĞU

    İşte diğer ürün fırsatları;

    HI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek

    Algida Fırsatları

        Mendiva Islak Havlu 56'lı

        Her güne ayrı indirim

        10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimler

            Olips Mentol Şeker

            Nimet Çok Tahıllı Ekmek

            Sebze ve meyve ürünlerinde dev fırsat
                Haberler Ekonomi A101 20 Mart aktüel kataloğunda 10 lira ve üzerinde yüzde 59'a varan indirim! 7 rafta her gün ayrı indirim fırsatı