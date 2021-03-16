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    • 16.03.2021 12:18
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    : Bakan Pekcan açıkladı: Öğrencilere ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanacak

    haberi... Bakan Pekcan, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." dedi. Bakan Pekcan, " kapsamında öğrencilere, , ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

    Bakan açıkladı: Burs imkanı sağlanacak

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı" dedi.

    Bakan Pekcan, "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.



    Pekcan, "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.



        Bakan Ruhsar Pekcan, "Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: Öğrencilere staj burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanacak