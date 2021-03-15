Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 16 Mart 2021 CANLI döviz kurları!

MERKEZ BANKALARININ HAFTASI



Bu haftaya merkez bankalarının faiz kararları damgasını vuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (Boj) başta olmak üzere 14 merkez bankasından faiz kararı gelecek. Hazine'nin iki günde düzenleyeceği dört tahvil ihalesi yurt içinde izlenecek diğer önemli başlık olacak.

Öte yandan Borsa şirketleri yıllık bilançolarını açıkladı. Hayatın durma noktasına geldiği 2020'de yaşanan pandemiye rağmen sanayi şirketlerinin satışları yüzde 10, kârları yüzde 32 arttı.

Borsa şirketleri 11 Mart itibariyle bilançolarını açıkladı. BIST Sanayi Endeksi'ne dahil olan 157 şirketin satışları yüzde 10 oranında artarken kârları yüzde 32 büyüdü.

157 sanayi şirketi 2020 yılında 30.6 milyar TL net kar açıkladı. Karın 28.3 milyar TL'si 20 şirkete ait bulunuyor. 157 sanayi şirketinin 129'u kar açıklarken 28'i zarar etti.

Kaynağına bakıldığındaysa esas faaliyet kârlılığının yüzde 30 oranında arttığı gözleniyor. Firmaların maliyet kalemlerinde artışlar sınırlı olurken, yabancı para varlıkları yabancı para yükümlülüklerine göre daha fazla arttı. En yüksek zarar Tüpraş'a ait. 2019 yılında 525 milyon TL karda olan Tüpraş, 2020 yılında 2.4 milyar TL zarara döndü.