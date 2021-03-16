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    10 paketlik seans ortalama 4 bin TL: Ozon terapisi yeniden gündem oldu

    Pandemiyle birlikte ozon terapisi yeniden gündem oldu. Talep patlaması yaşanırken, uygulamanın yapılabildiği merkezler çoğaldı. 10 paketlik seans ortalama 4 bin TL.

    Kazanç ozonda

    Coronavirüs süreciyle birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemi daha iyi anlaşıldı. Bu açıdan ozon terapisi yeniden gözde olurken, bu alanda ciddi talep patlaması yaşandı.

    Ozon terapisi uygulayan merkezler de arttı. Para dergisinin haberine göre, bu uygulamayı yaptırmak isteyenlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği yetkili tıp merkezlerini tercih etmesi gerekiyor.

    Ortalama 8-12 seans bu uygulamayı yaptırmak gerekiyor. Fiyatlar ise seans başına ortalama 400-500 lira. 10 paketlik seans ise ortalama 4 bin lira seviyesinde bulunuyor.

        YÜZDE 50 ARTIŞ
        Pandemide ozon terapiye yoğun bir talep olduğunu söyleyen Esteworld Sağlık Grubu Başkanı Servet Terziler, uygulamanın klinik ortamda ve doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

        Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Can da pandemiden dolayı ozon tedavisi tercih edenlerde yüzde 50'den fazla artış yaşandığını belirtiyor.

        'EĞİTİMLİ HEKİM YAPMALI'
        Romatem Bursa Hastanesi Başhekimi Nurten Küçükçakır ise "Pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amaçlı ozon tedavisi ile ilgili başvuru yüzde 40 arttı.

            Ozon terapisi bilinçli bir ekip tarafından doğru bir şekilde uygulandığında bilinen bir yan etkisi yok. Ozon tedavi planlaması mutlaka eğitim almış hekim tarafından yapılmalı" dedi.

            YEŞİM OKSAY.
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