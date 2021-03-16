10 paketlik seans ortalama 4 bin TL: Ozon terapisi yeniden gündem oldu

Coronavirüs süreciyle birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemi daha iyi anlaşıldı. Bu açıdan ozon terapisi yeniden gözde olurken, bu alanda ciddi talep patlaması yaşandı.
Ozon terapisi uygulayan merkezler de arttı. Para dergisinin haberine göre, bu uygulamayı yaptırmak isteyenlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği yetkili tıp merkezlerini tercih etmesi gerekiyor.
Ortalama 8-12 seans bu uygulamayı yaptırmak gerekiyor. Fiyatlar ise seans başına ortalama 400-500 lira. 10 paketlik seans ise ortalama 4 bin lira seviyesinde bulunuyor.