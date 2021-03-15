15 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|162,10
|147,40
|9,97
|Ege Gübre
|245,40
|226,70
|8,25
|Gözde Girişim
|8,80
|8,31
|5,90
|Otokar
|426,20
|402,90
|5,78
|Aksigorta
|10,23
|9,87
|3,65
|Borusan Mannesmann
|34,64
|33,56
|3,22
|Ford Otosan
|185,00
|179,40
|3,12
|Zorlu Enerji
|2,58
|2,51
|2,79
|Sasa Polyester
|46,22
|45,08
|2,53
|Konya Çimento
|1.233,10
|1.203,00
|2,50
|İskenderun Demir Çelik
|13,21
|12,89
|2,48
|Türk Traktör
|231,50
|225,90
|2,48
|Net Holding
|5,47
|5,34
|2,43
|Tat Gıda
|10,98
|10,72
|2,43
|Alarko GMYO
|29,72
|29,08
|2,20
|Ege Endüstri
|1.586,10
|1.555,00
|2,00
|Pegasus
|86,40
|84,80
|1,89
|Bizim Mağazaları
|15,36
|15,10
|1,72
|Vestel
|31,20
|30,68
|1,69
|Türk Hava Yolları
|14,74
|14,50
|1,66
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|6,42
|-1,71
|Enerjisa Enerji
|12,01
|12,20
|-1,56
|Bagfaş
|26,96
|27,30
|-1,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,64
|38,10
|-1,21
|Garanti Bankası
|8,83
|8,92
|-1,01
|Akbank
|6,07
|6,13
|-0,98
|Anadolu Efes
|25,30
|25,54
|-0,94
|Anadolu Grubu Holding
|27,36
|27,60
|-0,87
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|1,19
|-0,84
|GSD Holding
|2,40
|2,42
|-0,83
|MLP Sağlık
|24,44
|24,64
|-0,81
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,85
|19,00
|-0,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,98
|36,26
|-0,77
|Sabancı Holding
|10,48
|10,56
|-0,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,72
|2,74
|-0,73
|Şekerbank
|1,37
|1,38
|-0,72
|Karsan Otomotiv
|4,24
|4,27
|-0,70
|Hektaş
|31,28
|31,48
|-0,64
|Gübre Fabrikaları
|79,15
|79,65
|-0,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,69
|1,70
|-0,59