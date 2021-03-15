15 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 162,10 147,40 9,97 Ege Gübre 245,40 226,70 8,25 Gözde Girişim 8,80 8,31 5,90 Otokar 426,20 402,90 5,78 Aksigorta 10,23 9,87 3,65 Borusan Mannesmann 34,64 33,56 3,22 Ford Otosan 185,00 179,40 3,12 Zorlu Enerji 2,58 2,51 2,79 Sasa Polyester 46,22 45,08 2,53 Konya Çimento 1.233,10 1.203,00 2,50 İskenderun Demir Çelik 13,21 12,89 2,48 Türk Traktör 231,50 225,90 2,48 Net Holding 5,47 5,34 2,43 Tat Gıda 10,98 10,72 2,43 Alarko GMYO 29,72 29,08 2,20 Ege Endüstri 1.586,10 1.555,00 2,00 Pegasus 86,40 84,80 1,89 Bizim Mağazaları 15,36 15,10 1,72 Vestel 31,20 30,68 1,69 Türk Hava Yolları 14,74 14,50 1,66

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: