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    • Ekonomi
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    • 15.03.2021 14:26
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    15 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Logo Yazılım hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,97 oranında 162,10'dan yükselerek işlem gördü. 15 Mart Pazartesi 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    15 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Logo Yazılım 162,10 147,40 9,97
    Ege Gübre 245,40 226,70 8,25
    Gözde Girişim 8,80 8,31 5,90
    Otokar 426,20 402,90 5,78
    Aksigorta 10,23 9,87 3,65
    Borusan Mannesmann 34,64 33,56 3,22
    Ford Otosan 185,00 179,40 3,12
    Zorlu Enerji 2,58 2,51 2,79
    Sasa Polyester 46,22 45,08 2,53
    Konya Çimento 1.233,10 1.203,00 2,50
    İskenderun Demir Çelik 13,21 12,89 2,48
    Türk Traktör 231,50 225,90 2,48
    Net Holding 5,47 5,34 2,43
    Tat Gıda 10,98 10,72 2,43
    Alarko GMYO 29,72 29,08 2,20
    Ege Endüstri 1.586,10 1.555,00 2,00
    Pegasus 86,40 84,80 1,89
    Bizim Mağazaları 15,36 15,10 1,72
    Vestel 31,20 30,68 1,69
    Türk Hava Yolları 14,74 14,50 1,66

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 6,31 6,42 -1,71
    Enerjisa Enerji 12,01 12,20 -1,56
    Bagfaş 26,96 27,30 -1,25
    Tofaş Oto Fabrikası 37,64 38,10 -1,21
    Garanti Bankası 8,83 8,92 -1,01
    Akbank 6,07 6,13 -0,98
    Anadolu Efes 25,30 25,54 -0,94
    Anadolu Grubu Holding 27,36 27,60 -0,87
    İhlas Gayrimenkul 1,18 1,19 -0,84
    GSD Holding 2,40 2,42 -0,83
    MLP Sağlık 24,44 24,64 -0,81
    İş Yatırım Menkul Değerler 18,85 19,00 -0,79
    Alcatel Lucent Teletaş 35,98 36,26 -0,77
    Sabancı Holding 10,48 10,56 -0,76
    Yapı ve Kredi Bankası 2,72 2,74 -0,73
    Şekerbank 1,37 1,38 -0,72
    Karsan Otomotiv 4,24 4,27 -0,70
    Hektaş 31,28 31,48 -0,64
    Gübre Fabrikaları 79,15 79,65 -0,63
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,69 1,70 -0,59

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    Haberler Ekonomi 15 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?