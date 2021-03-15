Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.