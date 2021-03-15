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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 13:23
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    • 15.03.2021 13:23
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    Borsa günün ilk yarısında yükseldi! | İşte 15 Mart son durum

    Haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,36 değer kazandı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden endeksi 1.563,51 seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile spor oldu. Analistler, bu hafta yurt içinde (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    AA
    Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kazanarak 1.563,51 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,12 puan artışla 1.563,51 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

    Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ve sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.
        Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi! | İşte 15 Mart BIST 100 son durum