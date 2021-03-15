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    • 15.03.2021 07:40
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    Haftanın ilk işlem gününde nda yaşanan son gelişmeler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Düşüş ve yükselişlerin etkisiyle altın fiyatları sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Bir süredir düşüş yaşayan külçe altının satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,09 kazançla 415,70 liraya, ın satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2 bin 759 liraya yükseldi. Peki, ? İşte , , , ve cumhuriyet altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    15 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek...

    Altın fiyatları, 15 Mart itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Uzun süreli yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar fiyatlardaki düşüş ve yükselişlere göre alım veya satım işlemini gerçekleştiriyorlar. 15 Mart itibari ile gram altın 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.

    15 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?
    Gram altın bugün 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
    Çeyrek altın bugün 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.



    YARIM ALTIN NE KADAR?
    Yarım altın bugün 1.370,00 liradan alınıyor, 1.392,00 liradan satılıyor.

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
    Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan alınıyor, 2.779,00 liradan satılıyor.

    GRAM ALTINDA 430 LİRA SEVİYESİ YAKIN MI?

    Meksa Yatırım günlük altın analizinde 418 liralara gelen gram altının kısa vadede 430 lirayı görebileceği paylaşıldı. Gram altın, USDTRY tarafındaki tepki ile 419 lira direncine ulaşmayı başardı. Bunun ardından 424 liralık 2. direnç noktasının geçilmesi durumunda 427 ve 430 liralar ilk hedef olarak görülüyor.

        Stratejist ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, ons altın hakkında yaptığı değerlendirmesinde yükseldikçe üst bantlardan satış fırsatlarına bakılacağını ve ana yönün aşağı olduğunu söyledi. Ahlatcı Yatırım güncel altın analizinde bin 670 dolarlık destek seviyesinin önemini vurguladı. Ons altında satış baskısının devam ettiğini vurgulayan analistler, fiyatların pandemi öncesindeki seviyelere geri geldiğini hatırlattı. Ons altın fiyatındaki sıradaki direnç bin 730 dolar olarak görüldü.

        "ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK"

        Altının fiyatlarının gidişatını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, enflasyon olduğu sürece altının kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

        Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Salih Özman, "Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası'nın beklediği 7,95'lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar, o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz. Bu tabii ki her şeyin normal olup hiçbir olumsuzluğu yaşamamamız durumunda. Bir olumsuzluk yaşarsak zaten biliyorsunuz altın fiyatları güvenli liman, kaostan ve sıkıntıdan, stresten kaçan bütün nakit para güvenli liman olan altına doğru yönlendiriliyor, ki o zaman çok daha büyük kazançlar elde edilebilir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hem döviz darboğazı, döviz kıtlığının yaşandığı hem cari açık problemi olan hem de bunun üstüne üstlük bir de enflasyon problemiyle boğuşan ülkelerde kesinlikle altın fiyatları yükselecek ve yatırımcısına kazandırmaya devam edecektir" dedi.
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