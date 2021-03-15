Altın fiyatları, 15 Mart itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Uzun süreli yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar fiyatlardaki düşüş ve yükselişlere göre alım veya satım işlemini gerçekleştiriyorlar. 15 Mart itibari ile gram altın 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.
15 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 420,13liradan alınıyor, 420,22 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 685,00 liradan alınıyor, 697,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.370,00 liradan alınıyor, 1.392,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan alınıyor, 2.779,00 liradan satılıyor.
GRAM ALTINDA 430 LİRA SEVİYESİ YAKIN MI?
Meksa Yatırım günlük altın analizinde 418 liralara gelen gram altının kısa vadede 430 lirayı görebileceği paylaşıldı. Gram altın, USDTRY tarafındaki tepki ile 419 lira direncine ulaşmayı başardı. Bunun ardından 424 liralık 2. direnç noktasının geçilmesi durumunda 427 ve 430 liralar ilk hedef olarak görülüyor.