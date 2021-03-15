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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 14:39
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    • 15.03.2021 14:39
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    İstanbul'da 200 bin TL'ye ev fırsatı! 137 konut ve 120 iş yerini açık artırma ile satışa çıkarıyor! Şartlar belli oldu!

    Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler için 'den yeni bir kampanya geldi. Yapılan açıklamada 137 konut ve 120 iş yeri açık artırma ile satışa çıkarılıyor. İstanbul'da da satışa çıkarılacak konutlara yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacağı duyuruldu. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 1+1, 47 metrekare 2. katta bulunan daire 201 bin 575 liradan satışa çıkacak.

    takvim.com.tr
    İstanbul'da 200 bin TL'ye ev fırsatı! TOKİ 137 konut ve 120 iş yerini...

    Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek TOKİ'nin açık artırmayla satışa çıkaracağı konutlarına büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İstanbul Başakşehir'de 200 bin TL'ye ev alma fırsatı olabilecek. İşte TOKİ açık artırma hakkında merak edilen bilgiler!

    TARİH BELLİ OLDU!

    TOKİ, 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapacak.

    Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

    31 ilde 137 konut açık artırmaya çıkacak

    Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

        21 ilde 120 iş yeri açık artırmaya çıkacak

        Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

        Halk Bankası ve Ziraat Bankası hizmet verecek

        Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

        Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

        Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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        Haberler Ekonomi İstanbul'da 200 bin TL'ye ev fırsatı! TOKİ 137 konut ve 120 iş yerini açık artırma ile satışa çıkarıyor! Şartlar belli oldu!