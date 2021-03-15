Toplam 8,795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,379 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9'unu Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, Rusya Merkez Bankası'nın 2022'de merkez bankası dijital para birimi için pilot çalışma başlatmasının beklendiğini belirttiği piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Avrupalı bir dijital varlık yatırım şirketi olan CoinShares , İsveç'teki Nasdaq First North Growth Market'te işlem gördüğü ilk günde yüzde 33 yükseldi. Borsanın web sitesine göre, hisseler güne 81.9 İsveç kronu (SEK) civarında başladı. Kapanışı ise 109.12 SEK ile gerçekleştirerek 7.3 milyar dolarlık piyasa değerine erişti."