Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 15 Mart 2021 CANLI döviz kurları!

Hafta açılışının gerçekleşeceği pazartesi gününün öncesinde döviz piyasasında son durum şekillenmeye devam ediyor. Kurlarda yaşanan yüzde 1'e yakın değişimler doların 7,50 lira barajının üstünü aşmasını sağladı. Son verilere göre bugün dolar kuru 7,57 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Euro kurunun 9,04 lira olduğu aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 10,55 liradan işleme alınıyor. Peki, diğer döviz kurlarında son veriler neler?
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 15 MART 2021
Son verilere göre döviz piyasasında son durum şöyle:
İngiliz Sterlini 10,54 TL
Amerikan Doları 7,57 TL
Euro 9,04 TL
İsviçre Frangı 8,14 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,01 TL
Norveç Kronu 0,89 TL
Danimarka Kronu 1,21 TL
Avustralya Doları 5,85 TL