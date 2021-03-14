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    • 15.03.2021 06:23
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    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 15 Mart 2021 CANLI döviz kurları!

    Haftanın ilk işlem gününde döviz kurunda yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar ve ABD tahlil faizlerinde yaşanan değişimin etkisiyle beraber dolar/TL kurundaki oynak seyir sürüyor. Yurt içi piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası faiz kararı, 18 Mart'ta gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası belli olacak. Piyasalar bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 15 Mart 2021 CANLI döviz kurları!

    Dolar ve euro kaç TL? 15 Mart 2021 CANLI döviz kurları!

    Hafta açılışının gerçekleşeceği pazartesi gününün öncesinde döviz piyasasında son durum şekillenmeye devam ediyor. Kurlarda yaşanan yüzde 1'e yakın değişimler doların 7,50 lira barajının üstünü aşmasını sağladı. Son verilere göre bugün dolar kuru 7,57 lira seviyelerinden işlem görüyor.

    Euro kurunun 9,04 lira olduğu aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 10,55 liradan işleme alınıyor. Peki, diğer döviz kurlarında son veriler neler?

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 15 MART 2021

    Son verilere göre döviz piyasasında son durum şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,54 TL

    Amerikan Doları 7,57 TL

    Euro 9,04 TL

    İsviçre Frangı 8,14 TL

    Japon Yeni 0,07 TL

    Suudi Arabistan Riyali 2,01 TL

    Norveç Kronu 0,89 TL

    Danimarka Kronu 1,21 TL

    Avustralya Doları 5,85 TL

        Kanada Doları 6,04 TL

        İsveç Kronu 0,89 TL

        YERLİLERİN ENFLASYON VE KUR BEKLENTİSİ ARTTI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.23 iken, bu anket döneminde 11.54 oldu.

        Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.79 TL iken, bu anket döneminde 7.95 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7.94 TL iken, bu anket döneminde 8.20 TL olarak gerçekleşti.

        MERKEZ BANKALARININ HAFTASI

        Bu haftaya merkez bankalarının faiz kararları damgasını vuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (Boj) başta olmak üzere 14 merkez bankasından faiz kararı gelecek. Hazine'nin iki günde düzenleyeceği dört tahvil ihalesi yurt içinde izlenecek diğer önemli başlık olacak.

        Öte yandan Borsa şirketleri yıllık bilançolarını açıkladı. Hayatın durma noktasına geldiği 2020'de yaşanan pandemiye rağmen sanayi şirketlerinin satışları yüzde 10, kârları yüzde 32 arttı.

        Borsa şirketleri 11 Mart itibariyle bilançolarını açıkladı. BIST Sanayi Endeksi'ne dahil olan 157 şirketin satışları yüzde 10 oranında artarken kârları yüzde 32 büyüdü.

        157 sanayi şirketi 2020 yılında 30.6 milyar TL net kar açıkladı. Karın 28.3 milyar TL'si 20 şirkete ait bulunuyor. 157 sanayi şirketinin 129'u kar açıklarken 28'i zarar etti.

        Kaynağına bakıldığındaysa esas faaliyet kârlılığının yüzde 30 oranında arttığı gözleniyor. Firmaların maliyet kalemlerinde artışlar sınırlı olurken, yabancı para varlıkları yabancı para yükümlülüklerine göre daha fazla arttı. En yüksek zarar Tüpraş'a ait. 2019 yılında 525 milyon TL karda olan Tüpraş, 2020 yılında 2.4 milyar TL zarara döndü.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 15 Mart 2021 CANLI döviz kurları!