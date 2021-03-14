Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 15 Mart 2021 CANLI döviz kurları!

Kanada Doları 6,04 TL

İsveç Kronu 0,89 TL

YERLİLERİN ENFLASYON VE KUR BEKLENTİSİ ARTTI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.23 iken, bu anket döneminde 11.54 oldu.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.79 TL iken, bu anket döneminde 7.95 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7.94 TL iken, bu anket döneminde 8.20 TL olarak gerçekleşti.