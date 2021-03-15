Valilikler ve kaymakamlıklardan korona virüs salgın süreçleri içerisinde devlet tarafından bir hayli takviye verilmeye devam ediyor. Lüzum sahibi olan vatandaşlar için destekler sürat kesmeden geliyor. Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler gibi bir hayli kuruluş tarafından fakirlik halinde olan kişiler için destekler geliyor. Parasal anlamda verilen desteklerin nasıl yapıldığı bir hayli merak ediliyor. Bu zorlu süreçler içerisinde valilikler tarafından yardım ve destekler aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından geliyor. Öğrenciler için ödenen 450 TL eğitim yardımları, kira yardımları ve fakirlik maaşları gibi birçok yardım ön planda yer alıyor.
VALİLİKLER VE KAYMAKAMLIK DESTEK ÖDEMELERİ
Maddi durumu iyi olmayan, geliri bulunmayan ya da düşük gelirli olan vatandaşlara valiliklerden çeşitli alanlarda ödemeler yapılır.
Vatandaşların içinde bulundukları durumlara göre oluşan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan bu destek ödemeleri yakacak yardımı, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödenir.
VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR
Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.