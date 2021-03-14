80.000 TL indirim, faizsiz taşıt kredisi ile otomobil markalarının Mart ayı kampanyaları! Sıfır otomobilde damping üstüne damping!



CITROEN

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 303.000TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL'ye özel 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 120.000TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Berlingo'ya 100.000TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.

Citroen C3 50.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145.500TL'den başlayan fiyatlarla Citroen Yetkili Satıcılarında. C3 Aircross SUV'a 67.000TL için 20 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.