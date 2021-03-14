80.000 TL indirim, faizsiz taşıt kredisi ile otomobil markalarının Mart ayı kampanyaları! Sıfır otomobilde damping üstüne damping!

Araba sektörüne bahar geldi! Sıfır taşıt markaları beklenen Mart ayı satış kampanyalarını duyurdu. Açıklanan kampanyalar araba almak istiyorum diyen bireyleri heyecanlandırırken bazı markalarda indirim 80 bin liraya erişti. Sıfır taşıt maliyetleri düştü, faizsiz vasıta kredisi müjdesi verildi. Araba markalarının bir kısmı kısa vadeli, sıfır faizli vasıta kredisi dayanağı sağlarken uzun vadeli kredi sürüklemek isteyenlere ise yüzde 0.49 faiz oranı gibi düşük vadeli faiz dayanağı müjdesi verildi. İşte, araba markalarının deli Mart ayı kampanyaları ve sunulan büyük fırsatlar! İkinci el bile alırken yaptığınız pazarlığı sıfır araç alırken de yapın. İnternette bir fiyat gördünüz hop galeriye gittiniz bana şu arabayı şu fiyata ver diyemezsin.
CITROEN
Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 303.000TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL'ye özel 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 120.000TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Berlingo'ya 100.000TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.
Citroen C3 50.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145.500TL'den başlayan fiyatlarla Citroen Yetkili Satıcılarında. C3 Aircross SUV'a 67.000TL için 20 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.
FIAT
Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi'ne özel satış koşulları sunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin Tercihi olan Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
FIAT PROFESSIONAL
Fiat Professional, mart ayı sonuna dek Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuluyor. Fiat Professional'ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor. Üstelik bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan Fiorino "Eko", 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.