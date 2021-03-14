Karşılıksız başvuranlara 30.000 TL hibe verilecek… Hükümet kanadından dev sosyal yardım geliyor!

Devlet tarafından vatandaşlara bu güçlü günlerde verilen sosyal dayanaklar sürat kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan bu güçlü süreçler müessese ve kuruluşlar tarafından zorunlu koşulları yerine getirmeleri vaziyetinde 30 bin TL hibe yardımları verilecek olduğu dile getirildi. Bir yandan da 30 bin TL ye kadar verilen hibe yardımları yurttaşlar tarafından en çok incelenen mevzulardan birisi olmasına neden oldu. Bu ödemeler geçtiğimiz süreçlerde 25 bin TL olarak verilirken geçtiğimiz süreçlerde 30 bin TL ye kadar artmasına yardımcı oldu. Prefabrik evler göz önüne alınacak olduğu zaman kişilere yetersiz kalıyor.
Devlet yardımları gelmeye devam ediyor…
Devlet tarafından verilen konut yenileme oranları ve prefabrike evler için 30 bin TL ye kadar hibe destekler veriliyor. Buna başvuru yapabilmek için kişinin aranan şartları yerine getirmesi gerekiyor. Kişilerin yaşayamayacakları kadar bakımsız ve sağlıksız evlerde oturma durumlarında eğer kişi başı hanede kalanlara 701 TL ve altında ücret düşüyorsa başvuru yapabilecekler. Bunların yanı sıra kişilerin engelli, tek ebeveynli olma, dul ya da yaşlılık gibi şartları da taşıması aranıyor. Evlerde eğer onarım yapılacaksa arazi ya da arsaların tapularının kişilerin üzerine olması gerekiyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak.
Devlet tarafından vatandaşlara konut yenilenmesi için 30 bin TL ye kadar hibe destekleri vermeye devam ediyor. Eğer kişilerin herhangi bir sosyal gelirleri yoksa ya da muhtaçlık sınırı içerisinde yer alıyorsa konut yardımlarına ek olarak yiyecek, giyecek, yakacak ya da sağlık gibi yardımlar veriliyor.Öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak için eğitim yardımları da veriyor. Engel durumları yüzde kırk ve üzerinde olan vatandaşlar için aylık engelli maaşı verilmeye devam ediyor. Korona virüs salgın süreçleri içerisinde vatandaşlara verilen sosyal yardımlar daha da çok artış gösterdi. Bunların yanı sıra salgından dolayı dükkanlarını açamayan kişiler için kira destekleri de veriliyor.